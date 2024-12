Management defectuos la CSM Constanța? Vergil Chițac: "Orice prost știe să cheltuie un purcoi de bani"

Convocarea a fost transmisă în cursul dimineții de duminică, 15 decembrie. Proiectul este inițiat de consilierii USR Constanța și are ca obiectiv acordarea unui împrumut temporar de 6 milioane de lei din bugetul local.





„Situația fără precedent din cadrul CSM are nevoie de o soluție urgentă. Sportivii și antrenorii clubului nu și-au mai primit salariile de mai bine de șase luni. Nu este vina angajaților CSM că managementul și primarul nu au fost în stare să gestioneze și, respectiv, să aloce un buget corespunzător contractelor din cadrul clubului. Este regretabil că s-a ajuns aici, însă noi, în calitate de consilieri municipali, avem datoria de a face tot ce ne stă în putere față de sportivi. Este nevoie de un total de nouă semnături ca această ședință extraordinară să se poată desfășura și sperăm că și ceilalți consilieri locali, indiferent de partidul pe care îl reprezintă, înțeleg importanța și urgența acestui demers“, a declarat Florin Cocargeanu, liderul grupului de consilieri USR Constanța.





La rândul său, Cătălin Iacob, consilier municipal din partea USR Constanța, a susținut că este inacceptabil ca sportivii să nu-și încaseze salariile în prag de sărbători.





„Este inacceptabil ca, în pragul sărbătorilor de iarnă, oamenii care reprezintă cu mândrie orașul nostru în competițiile sportive naționale și internaționale să nu poată beneficia de drepturile lor salariale, esențiale pentru traiul zilnic. În calitate de reprezentant al comunității, consider că trebuie să intervenim prompt pentru a remedia această situație. Sperăm ca toți factorii decizionali să înțeleagă gravitatea momentului și să acționeze în consecință“, a declarat Cătălin Iacob.





Proiectul de hotărâre inițiat de USR Constanța vizează acordarea unui împrumut temporar pe bază de convenție din bugetul local al municipiului Constanța către Club Sportiv Municipal Constanța, în valoare de maximum 6.000.000 lei, sumă ce urmează să fie virată de Direcția financiară - Direcția Generală Economico-Financiară din cadrul Primăriei municipiului Constanța pe măsura necesităților de plată a salariilor restante ale sportivilor și antrenorilor.





Conform documentelor, împrumutul ar urma să fie acordat exclusiv pentru plata salariilor restante ale sportivilor și antrenorilor, care vor fi plătite în ordinea vechimii acestora, începând cu cele mai vechi. Virarea împrumutului este condiționată de prezentarea de către împrumutat a listei sumelor restante cu titlu de salariu datorate sportivilor și antrenorilor, cu indicarea vechimii fiecărei sume.





Împrumutul se va rambursa integral în termen de șase ani de la data acordării, iar în situația nerambursării în termenul stabilit se vor aplica majorări de întârziere, potrivit actelor normative în vigoare.





Rămâne de văzut dacă și ceilalți consilieri vor considera oportună o astfel de soluție pentru ca sportivii să-și încaseze salariile restante.



Andrei Talpeș, pe făraș, sportivii, în continuare, fără salarii



Reamintim că situația de la CSM Constanța este una disperată. Sportivii nu și-au mai primit salariile de aproape șase luni, iar conducerea clubului încearcă să obțină bani de la Primăria Constanța.





În plus, Andrei Talpeș, președintele CSM, vrea și măriri de salarii pentru el și pentru cei de la birouri.





În replică, Vergil Chițac, primarul municipiului Constanța, spune că managementul este unul extrem de slab și din acest motiv s-a ajuns în asemenea situație.





”Domnul Talpeș a cheltuit 51 milioane lei în anul 2023, la CSM. În 2024 a intrat cu restanță. În 2024, când am făcut bugetul, le-am spus și lui, și viceprimarului (n.r. Ionuț Rusu) că au 35 milioane, să se încadreze în acest buget. Care este motivul pentru care domnul Talpeș nu s-a încadrat în buget și spune că este subfinanțat? Este un prost management! În luna iunie, când au expirat contractele cu sportivii, domnul Talpeș în loc să renegocieze, ca să se încadreze în buget, a semnat contracte pe mii de euro. În luna septembrie a ajuns să spună că nu mai are bani, că s-au terminat banii de salarii. (…) I-am mai dat 3 milioane. Domnul Talpeș a cheltuit 38 de milioane și are tupeul să vină și să ne spună nouă că mai vrea încă 3 milioane? Asta în condițiile în care cluburi de vază din România nu au mai mult de 11 milioane lei buget. Orice prost știe să cheltuie un purcoi de bani”, a declarat primarul Vergil Chițac, referitor la această situație.







De partea cealaltă, Andrei Talpeș susține că a intrat în dizgrația conducerii administrației locale și că, de fapt, se dorește înlocuirea sa de la CSM, lucru care nu s-a putut realiza până la acest moment.