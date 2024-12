Vor mai vedea locuitorii de pe strada Cuza Vodă lumina de la capătul tunelului? „Nu mai suportăm!”

Lucrările de modernizare de pe strada Cuza Vodă din Constanța au devenit un adevărat coșmar pentru locuitorii din zonă. De mai bine de doi ani, locatarii și șoferii care tranzitează această arteră principală se confruntă cu zgomot, praf și haos.



Concomitent cu lucrările pentru asfaltarea carosabilului, au fost executate și lucrările de modernizare a rețelei termice, dar și a sistemelor de alimentare cu apă, care au contribuit, și mai mult, la disconfortul locuitorilor. Constănțenii în cauză au declarat pentru redactorii ziarului ”Cuget Liber” faptul că autoritățile locale le-au făcut în repetate rânduri promisiuni privind finalizarea lucrărilor, însă acestea nu au fost respectate. Din păcate, pentru locuitorii zonei, acești ultimi doi ani au reprezentat o perioadă de chin. Praful și zgomotul continuu le-au afectat semnificativ ritmul vieții.





„Un praf de nu vă pot descrie! Nu puteam vara să deschidem un geam pentru că toată mizeria ne intra în casă. Parcă nu se mai termină lucrările acestea. Nu mai suportăm! Ne-au fost făcute zeci de promisiuni și tot degeaba”, ne-a declarat Georgiana C., localnică din zonă.











Nemulțumirile nu se opresc aici. Mulți locuitori acuză ritmul lent al muncitorilor, despre care susțin că „stau de foarte multe ori degeaba” și pierd vremea, prelungind inutil șantierul.





„De ce am avea pretenții să se termine, când muncitorii stau de multe ori degeaba? Am stat, i-am urmărit și am văzut cum lucrează. Mai mult pauze decât muncă, iar apoi ne mirăm de ce se mișcă lucrurile în orașul acesta așa de greu. Să nu mai vorbim de zgomot. Suntem pensionari, după-amiaza dormim. Dar de unde somn? Nu puteam de ei. Nu ne-am mai odihnit cum trebuie de mult timp”, a adăugat Eugen F., senior care locuiește în zona respectivă.



„Ne stricăm dispoziția”





Și șoferii care circulă pe strada Cuza Vodă sunt exasperați. Este o zonă extrem de circulată, iar lucrările le-au afectat deseori traseul. Cei care locuiesc pe această stradă au rămas de foarte multe ori fără locuri de parcare, din cauza lucrărilor.



„Ne-am mutat mașinile pe unde am apucat. Mi se pare că se mișcă foarte greu. Străzile sunt înguste, iar mașinile sunt multe, ne învârtim în cerc și ne stricăm dispoziția”, a declarat un șofer.





Deși autoritățile au anunțat că lucrările sunt esențiale pentru modernizarea infrastructurii, locuitorii cer mai multă eficiență și respectarea termenelor promise. Constănțenii așteaptă cu nerăbdare finalizarea acestui șantier interminabil, care le-a transformat viața într-un calvar.





Însă reprezentanții Primăriei Municipiului Constanța vin cu o veste bună pentru locuitorii din zonă. Contactați de redactorii ziarului ”Cuget Liber”, aceștia ne-au declarat că lucrările de asfaltare au fost finalizate, iar acum așteaptă avizul de la Inspectoratul de Poliție Județean Constanța – Serviciul Rutier pentru trasarea marcajelor rutiere.











Și primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac, a anunțat pe pagina oficială de Facebook că săptămâna aceasta a fost asfaltat ultimul tronson al străzii Cuza Vodă.





„Am profitat de vremea bună și conștienți că urmează zile ploioase, împreună cu echipele de la Confort Urban am asfaltat și ultimul tronson al străzii Cuza Vodă. Pe tronsonul delimitat de străzile I.G. Duca și Mihai Viteazul, au fost folosite peste 440 de tone de asfalt de tip BA16. Acesta a fost ultimul și cel mai lung tronson al străzii Cuza Vodă, care a fost reabilitat, având o lungime de peste 400 de metri. Știu că disconfortul creat a fost unul mare în toți acești ani. Am avut ghinionul ca antreprenorul care a câștigat licitația să fie unul foarte neserios. După ce am reziliat contractul, am finalizat strada Cuza Vodă cu forțe proprii. Mulțumesc pentru sprijin și înțelegere!”, a scris edilul pe pagina oficială de Facebook.





Astfel, după mai bine de doi ani, constănțenii care locuiesc pe strada Cuza Vodă au scăpat, în sfârșit, de disconfort.