Miniparcul Acvatic din Techirghiol va fi concesionat. Primarul a retras proiectul de pe ordinea de zi

Consiliul Local al oraşului Techirghiol s-a reunit în data de 27 aprilie, iar pe ordinea de zi s-au aflat câteva proiecte care au fost retrase de primarul Iulian Soceanu. Unul dintre acestea viza proiectul de hotărâre privind concesionarea Miniparcului Acvatic (Piscină).Edilul a explicat de ce a ales să retragă acest proiect de pe ordinea de zi, iar motivarea sa a fost construită astfel încât să fie pe înţelesul tuturor.„Din momentul deschiderii şi până în anul 2022 acest obiectiv a reprezentat o gaură neagră pentru bugetul local, deoarece cheltuielile privind funcţionarea sa sunt mult mai mari decât veniturile încasate. Pentru a îl putea ţine în funcţionare sunt necesare investiţii foarte mari şi aici mă refer la înlocuiri de pompe, înlocuire de liner, înlocuirea sistemului electric şi aşa mai departe. Personal consider că astfel de obiective trebuie să fie administrate de societăţi private deoarece primăria nu are personal specializat şi nici nu are posibilitatea legală să desfăşoare alte tipuri de activităţi”, a transmis Iulian Soceanu.Primarul din Techirghiol a continuat să explice cum va fi făcută procedura de concesionare a acestui obiectiv.Astfel, Iulian Soceanu a oferit detalii cu privire la perioada de timp în care acesta va fi concesionat, suma de la care va pleca licitaţia şi alte aspecte de interes public pentru cetăţenii din Techirghiol.„Procedura de concesionare va fi făcută prin licitaţie publică care va fi anunţată prin toate mijloacele de informare pentru a putea participa toţi cei care doresc, iar câştigătorul licitaţiei nu va putea schimba destinaţia acestui obiectiv. Durata de concesionare va fi de 20 de ani. De asemenea, preţul minim de la care va porni licitaţia este de 26.000 de euro pe an. Astfel bugetul local nu va mai trebui să susţină cheltuielile de funcţionare pentru acest miniparc acvatic, dar va încasa redeventa stabilită în urma licitaţiei”, a mai spus Soceanu.Totodată, el a explicat de ce au fost retrase şi alte proiecte de pe ordinea de zi a şedinţei, cum ar fi proiectele care privesc concesionarea toaletelor publice din Techirghiol.„Toaletele sunt în stare de degradare şi necesită reparaţii capitale. Chiar dacă se fac îmbunătăţiri anual, acestea sunt vandalizate necesitând intervenţie permanentă. Destinaţia acestor toalete nu se schimbă, concesionarii având obligaţia să le modernizeze şi să le menţină deschise. În zona limitrofă a acestor toalete vor funcţiona puncte de alimentaţie publică conform proiectului anexat. Prin concesionarea toaletelor publice şi construirea acestor puncte de alimentaţie publică se vor oferi servicii de calitate atât cetăţenilor oraşului nostru, cât şi turiştilor. Mai mult decât atât, prin concesionarea acestor obiective publice se vor crea peste 40 de locuri de muncă, veniturile la bugetul local se vor suplimenta cu peste 40.000 de euro anual, iar din punct de vedere urbanistic se va schimba foarte mult imaginea zonei”, a concluzionat Iulian Soceanu.