Nicolae Ciucă: liderul care aduce o Românie prosperă și sigură

Într-un moment în care România se apropie de o perioadă decisivă – cea în care își va alege un nou președinte, este important ca fiecare român să ia decizii informate și justificate încât, la final, să creadă despre ei că au luat cea mai bună decizie.Aruncăm un ochi asupra programului prezidențial lansat de Nicolae Ciucă, pe care l-a intitulat „România prosperă și sigură” și trecem în revistă cum se vede liderul PNL în cea mai înaltă funcție a statului. Cu o viziune axată pe consolidarea democrației, extinderea clasei de mijloc și întărirea parteneriatelor strategice, Nicolae Ciucă promite să fie liderul de care România are nevoie pentru a naviga vremurile dificile pe care le traversăm.Un program pentru viitorul RomânieiAnumite idei se remarcă din programul prezidențial, câteva dintre ele chiar inedite, pe care le regăsim doar la liderii informații și conectați la viața românilor, așa cum rar remarcăm la contracandidații săi.Iată câteva dintre ideile principale pe care și le propune Ciucă în calitate de președinte al României:- Susținerea clasei de mijloc: Nicolae Ciucă se angajează să mențină cota unică de impozitare și să consolideze pilonul 2 de pensii. „Principalul producător de prosperitate este întreprinzătorul privat. Statul trebuie să servească economia, nu invers,” a declarat acesta.- Pact pentru satul românesc: Un cunoscut iubitor al satului, Ciucă propune un pact pe termen lung pentru revitalizarea satului românesc, axat pe sprijinirea clasei de mijloc din mediul rural și pe întoarcerea produselor locale pe masa românilor.- Justiție liberă și eficientă: „Justiția nu este negociabilă. Procesele nu mai trebuie să dureze ani de zile,” a afirmat Ciucă, susținând independența sistemului judiciar și eficientizarea acestuia, pe care se angajează să le asigure în mandatul său prezidențial.- Educație și sănătate pentru toți: Generalizarea programelor „Masă sănătoasă” și învățământul dual profesional sunt priorități ale programului său. „Niciun copil nu trebuie să rămână în afara școlii,” a subliniat liderul liberal.- Comunicare continuă: ”Voi menține un dialog deschis cu ONG-urile, sindicatele și voi comunica permanent cu oamenii. Voi fi un președinte aproape de oameni și de comunitățile locale.”, a declarat președintele PNLOpoziție fermă la coaliția toxică PSD-AURNicolae Ciucă avertizează asupra pericolelor reprezentate de o guvernare PSD-AUR, pe care o numește „un PSD aurit.” Se angajează să devină un oponent al acestei alianțe tacite, pe care o acuză ca fiind ușa permite influențele sovietice să intre în țara noastră. Mai mult, Ciucă a reiterat în nenumărate rânduri: „Eu cu PSD nu mai fac guvernare,” reafirmând poziția sa de lider al celui mai mare partid de dreapta din România.„Prosperitatea se obține prin libertatea individuală, nu prin controlul statului,” a subliniat Nicolae Ciucă în discursul său prezidențial, marcând o diferență clară între viziunea sa și cea a adversarilor politici din PSD și AUR.Susținere din partea liderilor EuropeniPrin activitatea sa politică din România și prin modul în care a reprezentat țara la nivel internațional, Nicolae Ciucă a atras sprijinul unor lideri europeni importanți, confirmându-i că vor continua să-i fie parteneri de încredere pentru viitorul României:- Roberta Metsola, președinta Parlamentului European, a afirmat: „În aceste momente, leadeship-ul contează. L-am cunoscut pe Nicolae Ciucă, mai întâi ca prim-ministru al României, iar mai târziu ca și coleg, în calitate de președinte al Senatului României. În tot acest timp, am admirat întotdeauna angajamentul său, respectul pentru valorile democratice și eforturile sale de a consolida vocea României în Europa.”- Manfred Weber, liderul PPE, a declarat: „Într-un context regional dificil, sunt convins că Nicolae Ciucă este singurul candidat care poate conduce cu succes România prin aceste provocări de securitate.”Un lider aproape de oameniNicolae Ciucă nu este doar un lider politic, ci este un om al faptelor. Din Oltenia natală, unde a crescut în Plenița, până pe câmpul de luptă, generalul Ciucă a fost mereu aproape de cei pe care îi reprezintă.Primarul din Horodnic de Sus, o comună care a renăscut datorită sprijinului liberal, a declarat: „A fost o onoare ca Nicolae Ciucă să pășească pe tărâmul Bucovinei. El reprezintă exact liderul de care avem nevoie pentru a aduce prosperitate și siguranță.” Ciucă este liderul politic care știe să se apropie atât de oamenii simpli de la țară, pe care nu are rețineri să-i ajute de fiecare dată când are ocazia, și totodată, este capabil să mențină dialoguri la nivel înalt, lucru pe care îl stăpânește datorită vastei sale experiențe profesionale.Cele mai mari investiții în spitale de după RevoluțieProf. Univ. Dr. Horațiu Moldovan - Doctor în științe medicale, medic primar chirurgie cardiovasculară, îl susține pe Nicolae Ciucă în cursa prezidențială și declară: „Nicolae Ciucă știe că sănătatea personală e foarte importantă pentru români, dar știe la fel de bine cât de importantă este și sănătatea democrației românești.”Cu un program ambițios, sprijin internațional și o viziune clară, Nicolae Ciucă este pregătit să fie președintele care va construi România prosperă și sigură și asigură alegătorii de acest lucru prin măsuri care le acoperă nevoile 360°.