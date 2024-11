RAJA Constanţa despre lucrările din oraş: "Sperăm ca anul viitor să finalizăm toate proiectele"

El a precizat că în oraşul Constanţa, în proiectul implementat de RAJA, ca să se poată face reabilitarea, au fost prinse 262 de străzi. „Ca să faci reabilitare pe 262 de străzi este un mare disconfort, pe care ni l-am asumat. La acest moment, pe 118 străzi lucrările sunt finalizate, 72 sunt în lucru şi mai avem încă 72 de terminat. Sperăm ca anul viitor, pe vremea aceasta, să terminăm cu toate proiectele în oraşul nostru. De exemplu, în 2018, în Constanţa erau 608 kilometri de conducte de apă şi 540 de canalizare. Din cei 608 kilometri de apă, vreau să vă spun că mai mult de 400 de kilometri erau mai vechi de 30 de ani, dar avem şi reţele vechi de 70 de ani în sistem. Timp de un an şi jumătate, am tot creat disconfort pe bulevardul Aurel Vlaicu, dar am schimbat toate conductele şi magistralele de transport, care erau puse în funcţiune de prin anii '50-'60. Din momentul în care le-am înlocuit, nu am mai avut nicio avarie. Foarte importante sunt şi staţiile de tratare, pentru că directivele europene sunt foarte dure, iar noi trebuie să furnizăm apă de calitate”, a punctat managerul.







Conducte vechi de 30-40 de ani, putrezite





El a afirmat că, la Constanța, era nevoie de înlocuirea a încă 180 kilometri, ca să ajungem și noi în stadiul în care se află, de exemplu, compania de apă din Istanbul sau alte firme din Occident. Pe scurt, s-a dorit să scăpăm de acele putregaiuri, adică să fie înlocuite conductele mai vechi de trei-patru decenii. „Pentru a înlocui acei 180 kilometri, bineînțeles că ne mai trebuiau în jur de 200 de milioane de euro, bani pe care trebuie să îi ai, dar nu puteam să facem rost de ei, pentru că nu ne dă nimeni atâția bani. În aceste condiţii, am găsit o altă soluție: am contactat o firmă specializată în reducerea apei care nu aduce venituri, sau pierderi, putem să îi spunem toți așa, și am luat de la BERD zece milioane de euro și am dat drumul la un proiect care se derulează pe șase ani”, a adăugat Aurel Presură.





Întrebat despre gropile din oraş, directorul a precizat că operatorul de apă va continua proiectul de aducere a canalizărilor la nivelul tramei stradale. Din păcate, între timp, compania se confruntă cu o altă problemă - furtul capacelor, zilnic dispărând câte trei-patru bucăţi. „În prezent, în municipiul Constanța sunt 37.000 de capace - cămine de canalizare. Avem cu domnul primar Vergil Chiţac o înțelegere foarte clară: tot ce asfaltează dumnealui trebuie să includă în lucrările de asfaltare și ridicare la cotă. Pe trama stradală unde nu asfaltează și avem probleme, intervenim noi. Referitor la furtul capacelor de canalizare, am vorbit și cu Poliția Locală, cu domnul primar, cu Poliția Județeană şi sper să rezolvăm şi această problemă”, a precizat el.





Potrivit directorului regiei, Aurel Presură, la ora actuală, prin Programul Operațional Infrastructura Mare (POIM), RAJA are în implementare patru proiecte în valoare de peste 695 milioane euro. Acestea includ: construirea a opt parcuri fotovoltaice; implementarea platformei de management digitalizat al infrastructurii de apă; proiectul „Dezvoltarea infrastructurii de apă și apă uzată” în municipiul Onești. Acestora li se adaugă proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a RAJA Constanța, în perioada 2014-2020.