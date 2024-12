Nicuşor Dan şi-a anunţat oficial candidatura la alegerile prezidenţiale

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, şi-a anunţat, luni seara, candidatura la alegerile prezidenţiale, într-o declaraţie de presă susţinută la sediul Primăriei Capitalei. ”Vă anunţ că intenţionez să candidez la alegerile prezidenţiale din 2025”, a spus primarul.





”Vă anunţ că intenţionez să candidez la alegerile prezidenţiale din 2025”, a spus primarul în conferinţa de presă.”Va fi o luptă care va implica mecanisme administrative, necesitatea de coagulare politică şi justiţie”, a precizat el.”Voi candida independent. Sunt deschis la discuţii cu partidele proeuropene pentru susţinerea acestei candidaturi. Este nevoie de un preşedinte care să se asigure că direcţia proreformă pe care o anunţă partidele să fie urmată în activitatea lor”, a precizat Nicuşor Dan.„Suntem într-un moment de cumpănă. Cel mai dificil moment de după Revoluție. Românii au transmis că nu se mai poate, că s-a mințit prea mult, că politicienii se prefac că le rezolvă problemele. Este nevoie de o schimbare fundamentală în care statul răspunde la așteptările cetățenilor. Intenționez să candidez la alegerile prezidențiale din 2025”, a anunțat Nicușor Dan.„Sunt trei probleme mari pe care România le are și unde rolul președintelui e important”, susține Nicușor Dan.„Corupția și funcționarea instituțiilor: există zone întregi capturate de grupurile de interese. Ele acționează în interesul găștii și nu în interes public. Va fi o luptă grea între cei care apără interesul public și interesul de gașcă. Va fi o luptă care va implica mecanisme administrative, necesitatea de coagulare politică și justiție. Acestea sunt atribuite unele esențiale pe care trebuie să le aibă președintele. Să stăpânească mecanisme administrative, să poată negocia coagulări politice și să înțeleagă foarte bine mecanismele juridice. Aceste atribute m-au făcut să fac anunțul de azi”, a spus Nicușor DanNicușor Dan a continuat: „A doua problemă. România nu are azi o direcție. Există peste tot studii, strategii, dar se bat cap în cap unele cu altele și sunt foarte puțin adaptate la realitate. România are și în sectorul public și în cel privat, și în diaspora, resurse foarte importante de competență pe care însă statul nu le-a accesat până în acest moment. Acesta este rolul președintelui, de a identifica aceste competențe, de a organiza pentru ca împreună să propună politicile publice cele mai potrivite.A treia problemă. România este împărțită în categorii socio-culturale care sunt în opoziție unele față de altele, pentru că preocupările lor nu au fost înțelese de guvernanți și de clasa politică Este rolul președintelui să refacă dialogul dintre aceste categorii, să enunțe valorile care ne unesc, care fac diferența și să semnalizeze exagerările care împiedică dialogul și înțelegerea în societate.”