Paul Stănescu, de la PSD: „Domnul Ciolacu stă cel mai bine în sondaje”

Secretarul general al PSD, senatorul Paul Stănescu, a afirmat, recent, într-o conferinţă de presă susţinută la Slatina, că "a fost o întâmplare" întâlnirea între preşedintele partidului, Marcel Ciolacu, şi Mircea Geoană, secretarul general adjunct al NATO, la ziua de naştere a jurnalistului Marius Tucă.În altă ordine de idei, secretarul general al PSD a menţionat că preşedintele partidului este pe primul loc în sondajele privind candidaţii la alegerile prezidenţiale şi a reafirmat că Marcel Ciolacu ar trebui să candideze pentru funcţia de preşedinte al ţării."Cutuma în partid a fost de fiecare dată, ştim cu toţii foarte bine, să candideze preşedintele partidului. La ora asta, domnul Ciolacu stă cel mai bine în sondaje. Dintre toţi membrii de partid, domnul Ciolacu, preşedintele partidului, este primul în sondaje (...). Domnul Ciolacu, din punctul meu de vedere, ar trebui să candideze, ăsta e punctul meu de vedere şi am spus-o public, că nu voi fi niciodată de acord să candideze o altă persoană în afara partidului, deci vrem un membru al Partidului Social Democrat. Şi domnul Ciolacu are toate calităţile ca să candideze la această funcţie, dar, sigur, trebuie să decidă dumnealui. (...) Ciolacu are multe calităţi, una dintre ele e în structura lui, un om bun, un om cu inteligenţă peste medie şi ştie bine ce are făcut în această perioadă, când şi cum îşi va anunţa candidatura la funcţia pentru preşedinţia României", a spus Paul Stănescu.