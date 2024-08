Aparate de zbor şi tehnică militară! Aşii manşei şi-au demonstrat măiestria la Black Sea Air Show 2024

Aproximativ 15.000 de persoane - constănţeni, turişti din întreaga Românie, dar şi vizitatori din toate colţurile lumii, din Europa, Asia sau Statele Unite ale Americii - s-au bucurat din plin de spectacolul organizat, în aer şi la sol, în cadrul mitingului aerian Black Sea Air Show 2024.Desfăşurată, sâmbătă, pe platforma special amenajată a Aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa, cea de-a treia ediţie a Black Sea Air Show a fost un succes din toate punctele de vedere: piloţii şi-au demonstrat măiestria la manşa aeronavelor, paraşutiştii au ajuns cu bine la sol, armata şi-a prezentat aparatura şi tehnicile de luptă, turiştii - mulţi dintre ei aflaţi în premieră la un asemenea miting aerian - s-au bucurat de exponate şi spectacol, iar negustorii aflaţi la eveniment au avut încasări foarte bune.Deşi vremea a fost destul de capricioasă, cu vânt puternic, nori negri ce se apropiau ameninţător dinspre Constanţa şi chiar picături de ploaie, programul anunţat iniţial a fost urmat cu bine, fără incidente.În aer, specialiştii Forţelor Aeriene Române şi ai Aeroclubului României au încântat asistenţa cu numere executate, iar la sol, evenimentele s-au succedat în entuziasmul miilor de vizitatori.Parada motocicliştilor, a posesorilor de scutere Vespa sau a autoturismelor tunate a atras privirile, fanfara militară şi-a făcut şi ea treaba, însă aeronavele civile sau militare, avioane de luptă şi elicoptere din dotarea forţelor NATO s-au aflat în centrul atenţiei.O copie a aparatului de zbor construit de Aurel Vlaicu în urmă cu mai bine de 100 de ani a primit aprecieri în special din partea elevilor care învaţă istoria în şcoală, iar elicopterul Forţelor Aeriene Române, Black Hawk-ul şi avionul de luptă NATO s-au aflat de asemenea în faţa aparatelor de fotografiat.„Eram în vacanţă cu familia pe litoral şi, când am aflat de eveniment, am decis imediat să venim şi noi. Personal, am mai participat la astfel de evenimente, mă impresionez mai greu, mai ales că am activat câţiva ani buni în sistem, dar pentru copii a fost o premieră. Au fost foarte încântaţi, şi-au făcut sute de fotografii şi chiar băiatul cel mare mi-a spus că l-ar încânta o carieră în aviaţie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Ionuţ Popescu, un bucureştean pe care l-am întâlnit la eveniment.„Mie cel mai mult mi-au plăcut avioanele acelea mici şi colorate (n.r. - ale Aeroclubului României). Mi-aş dori să pot zbura cu ele, cred că este o senzaţie de vis, să vezi lumea de sus.De asemenea, mi-au plăcut şi motocicliştii. Au motoare puternice şi sunt foarte prietenoşi, am urcat pe vreo 10 motociclete”, a spus şi Cosmin Andreşan (11 ani), venit cu părinţii la eveniment tocmai din municipiul Alba Iulia.Show-ul s-a terminat cu un foc de artificii.