Premierul Nicolae Ciucă, la început de an şcolar: Ne dorim să oferim fiecărui copil dreptul la educaţie

"Începe astăzi un nou an şcolar, moment încărcat cu emoţii şi speranţe atât pentru elevi, cât şi pentru dascăli şi părinţi, care, firesc, îşi doresc pentru copii cele mai bune condiţii de învăţământ pentru a le pune în valoare calităţile şi a le asigura tuturor şanse egale în viaţă. Ultimii ani au fost o provocare majoră pentru întreg învăţământul românesc, pandemia obligând întregul sistem la o adaptare neaşteptat de rapidă la era digitală. Minusurile care au ieşit la iveală în acel context în ceea ce priveşte capacitatea de modernizare a învăţământului românesc încercăm să le corectăm printr-o nouă abordare a sistemului educaţional din România, iar schimbările pe care le-am considerat necesare, cel puţin în acest moment, se reflectă în noile legi ale educaţiei pregătite la nivelul Guvernului", afirmă prim-ministrul, luni, într-un mesaj transmis la începutul anului şcolar, scrie Agerpres.El spune că autorităţile îşi propun prin aceste legi să readucă învăţământul românesc în top, pentru că există o generaţie tânără cu mare potenţial."Copiii şi tinerii români au dovedit că ştiu şi sunt dornici să facă performanţă, iar responsabilitatea noastră, ca factori decizionali, este să le oferim condiţiile pentru a se dezvolta în domeniile în care se simt cei mai buni. Prin modificările pe care le propunem în materie de învăţământ preuniversitar, actul educaţional trebuie să ţină cont de potenţialul şi aptitudinile elevului, pentru a-i oferi fiecăruia şansa ca drumul pe care şi-l va alege în viaţă să fie cel în care poate performa. Ne dorim să oferim fiecărui copil dreptul la educaţie. Pentru ca niciun elev să nu fie lăsat în urmă am dezvoltat programele destinate reducerii abandonului şcolar şi susţinerii copiilor din medii defavorizate. Pentru reducerea decalajelor în nivelul de pregătire avem în vederea introducerea unor programe care să ajute la consolidarea cunoştinţelor", precizează premierul.Nicolae Ciucă subliniază că atingerea obiectivelor propuse prin proiectul "România educată" "necesită aşezarea învăţământului românesc pe principii noi care să asigure accesul la educaţie de calitate şi să valorifice potenţialul uman al României"."Ca prim-ministru, rămân ferm angajat pentru concretizarea soluţiilor de sprijin pentru învăţământul românesc, inclusiv prin alocarea fondurilor de care este nevoie. Un rol extrem de important în acest proces revine şi personalului din sistemul de învăţământ. Avem multe exemple de oameni dedicaţi misiunii pe care şi-au ales-o în viaţă, de a forma generaţiile tinere, iar munca lor vedem deseori cum este răsplătită cu performanţe obţinute de elevii lor în competiţii de anvergură internaţională. Le mulţumesc pentru contribuţia pe care o are fiecare dintre ei la recunoaşterea învăţământului românesc în lume, profesori şi elevi deopotrivă! La început de an şcolar, vă urez, dragi elevi, succes şi note bune! Profesorilor le doresc ca activitatea didactică să le aducă cât mai multe satisfacţii, iar pe părinţi îi asigur că educaţia rămâne pe lista de priorităţi a acestui Guvern", transmite premierul Nicolae Ciucă.