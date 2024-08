Preşedintele Klaus Iohannis, mesaj de la Constanţa: „România este astăzi o țară sigură și stabilă”

Ziua Marinei Militare este în fiecare an un prilej de sărbătoare la Constanţa. Aşa cum s-a întâmplat de fiecare dată, şi în acest an mai multe oficialităţi din lumea politică, în frunte cu preşedintele României, Klaus Iohannis, s-au aflat la malul mării pentru a urmări îndeaproape evenimentul. Şeful statului a ţinut un discurs emoţionant prin care s-a adresat tuturor marinarilor militari români, dar şi celor civili.„În acest ultim an de mandat, este cu atât mai emoționant pentru mine să mă aflu alături de dumneavoastră, pentru a celebra împreună una dintre cele mai așteptate sărbători. Se creează de fiecare dată o atmosferă extraordinară aici! Mă bucur să văd atât de mulți români veniți special aici pentru a participa la festivitățile dedicate navigatorilor noștri, militari și civili deopotrivă, care poartă cu mândrie drapelul României în lume.Dragi marinari, nu întâmplător protectoarea Marinei Române este Sfânta Fecioară Maria, ale cărei atribute - hotărârea, tenacitatea și forța - îi inspiră pe marinarii noștri, astfel încât să facă față provocărilor acestei vocații speciale. Profesia de marinar se potrivește temerarilor veritabili, caracterelor puternice și celor capabili de sacrificiu și în măsură să abordeze neînfricat provocările de orice natură. Dăruirea și profesionalismul cu care dumneavoastră, marinarii, purtați drapelul României în lume sunt exemplare și devin repere pentru întreaga societate și modele de urmat în special pentru tinerele generații. Totodată, cu respect și recunoștință, ne gândim astăzi și la cei care au plătit jertfa supremă pe mările și oceanele lumii, departe de familie și de cei dragi, și aducem un pios omagiu eroilor marinari ai României”, a transmis preşedintele României.Totodată, Klaus Iohannis a vorbit şi despre problemele existente în ceea ce priveşte războiul dintre Rusia şi Ucraina.„Chiar dacă trăim vremuri marcate de multiple provocări de securitate, România este astăzi o țară sigură și stabilă, înscrisă ireversibil pe calea dezvoltării democratice, alături de partenerii și de Aliații din Uniunea Europeană și din NATO. Aici, pe țărmul Mării Negre, în vecinătatea războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, vedem mai clar ca oricând rezultatele efortului politic, diplomatic și militar al României din ultimii ani. Țara noastră beneficiază astăzi de cele mai solide garanții de securitate, iar cetățenii români sunt apărați și protejați în fața oricăror potențiale amenințări. Regiunea Mării Negre a devenit o zonă recunoscută și tratată ca fiind de importanță strategică pentru securitatea euroatlantică, iar acest fapt a fost consemnat oficial și în cele mai importante documente strategice ale NATO”, a mai spus Iohannis.„La mică distanţă de aici se aude sunetul războiului”Preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, a fost şi el prezent la Constanţa cu ocazia Zilei Marinei Militare. Acesta i-a felicitat pe marinari, însă a vorbit şi despre războiul dintre Rusia şi Ucraina.„15 august este o zi importantă pentru români. An de an ne regăsim la malul Mării Negre pentru a onora marinarii militari și civili. Patriotism, credință, curaj, sunt cuvintele care descriu cel mai bine această zi. A fi marinar este o opțiune de viaţă, o vocație care implică sacrificii. Pe toți ne unește iubirea de ţară. Adesea, vremurile ne încearcă, ne testează curajul, credința și patriotismul. Traversăm o perioadă tulbure. La mică distanţă de aici se aude sunetul războiului. Invadarea ilegală a teritoriului ucrainean a început în Crimeea, iar unul dintre primele porturi cucerite a fost Sevastopol. România a pledat pentru creșterea forței militare în Ucraina. În localitatea Mihail Kogălniceanu construim cea mai mare bază militară NATO din Europa. Trebuie să continuăm să dezvoltăm industria de apărare. Ne dorim ca Marea Neagră să fie un spațiu al păcii, nu al războiului. Le mulţumesc tuturor marinarilor militari și civili. La mulți ani!”, a transmis Nicolae Ciucă.La eveniment a fost prezent şi primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac, dar şi prefectul judeţului Constanţa, Silviu Coşa.