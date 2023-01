Prima ședinţă a coaliţiei din acest an: tensiuni în Guvern înainte de ROCADĂ. Ce ministere vrea PSD

Doar 4 luni au mai rămas până când, la Palatul Victoria va ajunge alt premier. Potrivit înțelegerii din coaliția de guvernare, în luna mai, premierul Nicolae Ciuca își va da demisia, moment în care pică tot cabinetul și se revine în Parlament cu un nou program de guvernare și un nou premier, de data aceasta dat de social-democrați. Marcel Ciolacu este „în cărți” pentru șefia Guvernului.



Însă nu doar șefia guvernului va ajunge la PSD. Va fi și un schimb de ministere. Potrivit înțelegerii, dacă va fi respectata, transporturile și finanțele vor fi transferate de la PSD la PNL. Iar justiția și fondurile europene de la liberali, la social democrați. Și funcția de vicepremier va ajunge la PNL. Însă, potrivit unor surse politice, ministerul finanțelor și cel al transporturilor sunt ministere importante și PSD nu ar vrea sa renunțe la ele. Nici ce doi miniștri nu vor sa și dea portofoliile. Aceeași situație este și la liberali.

Prima ședință a Coaliției din acest an are loc de mai bine de o oră la sediul Guvernului. Liderii PNL-PSD-UDMR au de pus la punct legi importante încă din prima zi. Vorbim de reforma pensiilor, salariilor, dar și legile educației. Iar pe lângă obiectivele din noul an, coaliția și-ar putea renegocia și acordul prin care s-a format. Și asta pentru că, deși la rocada din luna mai, înțelegerea spune clar cum se vor împărți ministerele, surse politice spun că PSD nu vrea să dea Transporturile. Iar liberalii, la rândul lor, par să țină la Fondurile Europene, potrivit Realitatea