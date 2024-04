Primăria Cernavodă reabilitează 22 de blocuri de locuinţe din oraş. Iată care sunt acestea!

Primarul orașului Cernavodă, Liviu Cristian Negoiță, a anunțat că 22 de blocuri de locuințe din localitate vor fi reabilitate energetic.El a explicat că Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei a emis Ordinul nr. 1164 privind aprobarea Programului național multianual privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe cu finanțare în perioada 2024-2026.Mai exact, orașul Cernavoda a obținut finanțare pentru toate cele 22 de blocuri incluse în Programul Local, respectiv:• Bloc 1, Sc. A, B, str. Crinului, nr. 1;• Bloc 1, Sc. A, B, str. Mihail Sadoveanu, nr. 1;• Bloc 1A, Sc. A, str. Mihail Sadoveanu, nr. 1A;• Bloc 2, Sc. A, str. Mihail Sadoveanu, nr. 2;• Bloc 4, Sc. A, str. Lt. Ion Mușat, nr. 4;• Bloc 4, Sc. A, str. Mihail Sadoveanu, nr. 4;• Bloc 6, Sc. A, B, str. Salciei, nr. 5;• Bloc 10, Sc. A, B, str. Mihail Sadoveanu, nr. 10;• Bloc A, Sc. A, B, C, D, str. Pinilor, nr. 2;• Bloc D2, Sc. A, str. Liliacului, nr. 2;• Bloc E2, Sc. A, B, C, str. Salciei, nr. 10;• Bloc E10, Sc. B, str. Panait Cerna, nr. 9;• Bloc E14, Sc. B, str. Panait Cerna, nr. 5;• Bloc E15, Sc. A, str. 9Mai, nr. 4;• Bloc E16, Sc. A, str. Panait Cerna, nr. 3;• Bloc E16, Sc. B, str. Panait Cerna, nr. 3;• Bloc F1, Sc. A, str. Panait Cerna, nr. 21;• Bloc H6, Sc. A, B, C, str. Avram Iancu, nr. 19;• Bloc M7, Sc. A, str. Unirii, nr. 7;• Bloc P3B, Sc. A, B, str. Unirii, nr. 20;• Bloc R4A, Sc. A, str. Unirii, nr. 15A;• Bloc R4B, Sc. A, str. Unirii, nr. 15B.Edilul a mai spus că următorul pas îl reprezintă semnarea contractului de finanțare.