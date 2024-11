Primăria Lipniţa a încheiat mai repede lucrările la şcoala din satul Canlia

Primarul comunei Lipniţa, Nicolae Florin Dinu, a prezentat în ce stadiu se află şcoala din satul Canlia, cea care a fost renovată într-un interval mai scurt de timp de cât era de aşteptat.„Vreau să vă prezint şcoala din localitatea Canlia după proiectul de reabilitare moderată. Perioada de execuție a proiectului era până la data de 17 ianuarie 2026. Lucrările s-au terminat în numai patru luni, cu aproape un an jumătate înainte de termen. Poate până la sfârșitul anului vom termina și dotarea sălilor de clase și vom obține și Autorizația de Funcționare ISU. Din ianuarie aș vrea să aducem prichindeii din Coslugea și împreună cu cei din Canlia să-și desfășoare cursurile în această școală.Împreună cu domnul Sorin Mihai, inspectorul școlar general al județului Constanta am vizitat această școală și am discutat și despre situația învățământului primar simultan de la școlile Coslugea și Canlia.Am găsit soluţia: în şcoala din Coslugea să îşi desfăşoare activitatea copii care merg la grădiniţă şi cei care sunt în învăţământul gimnazial din Coslugea şi Canlia, iar în şcoala din Canlia să îşi desfăşoare activitatea copiii din localitate care merg la grădiniţă şi cei din învăţământul primar, primele două clase, din Coslugea şi Canlia”, a transmis Nicolae Florin Dinu.