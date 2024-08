Primarul comunei Lipniţa își dorește să unească cu asfalt toate satele

Comuna Lipniţa, din judeţul Constanţa, face parte din cele mai frumoase locuri din ţară şi această frază nu este deloc exagerată. Aşezată pe malul Dunării, Lipniţa este înconjurată de șapte sate pe care dacă le parcurgi ai impresia că eşti într-o lume de basm.Chiar şi aşa, există multe probleme în această comună, iar primarul Nicolae Florin Dinu încearcă să le rezolve.Primul pas este ca acesta să încerce să finalizeze proiectele pe care le are deja în derulare şi abia apoi să înceapă altele.„Ştiţi că noi am avut întotdeauna probleme cu apa potabilă. Acum eu zic că se va rezolva. Avem un proiect prin programul Anghel Saligny care în acest moment se află în proiectare. Cel târziu săptămâna viitoare va începe execuţia. La proiectul de canalizare s-a încheiat licitaţia, avem deja un câştigător. Urmează să semnăm contractul pentru proiectare şi execuţie. Şcoala de la Canlia, care era începută, am terminat-o între timp. Trebuie să facem recepţia finală. Însă nu vom muta copiii acum, acest lucru urmând să se întâmple în primăvară. Mai avem de amenajat. Constructorul s-a mişcat foarte bine şi noi mai avem să punem un gard şi să amenajăm terenul din spatele său. La proiectul legat de platforma de gunoi ne-au mai fost cerute nişte rectificări. Avem o platformă de gunoi de grajd prin PNRR. Cam acestea ar fi proiectele. Nu în ultimul rând, aşteptăm să vedem poate se deschide vreo axă de finanţare pe asfaltare. Am înţeles că se va deschide o axă prin programul Anghel Saligny şi poate prindem şi noi. Vom avea apă, canalizare, acum trebuie să şi asfaltăm”, a declarat pentru „Cuget Liber” primarul Florin Nicolae Dinu.Edilul spune că Lipniţa ar putea fi transformată chiar într-un loc turistic în care oamenii să poată observa frumuseţile naturii, dar şi să se relaxeze.„Ştiţi că avem o biserică în satul Izvoarele, unul dintre cele mai vechi lăcaşe de cult din România. Din păcate, se află în acelaşi stadiu, nu a fost reabilitată. Nu am avut cum să facem până acum acolo un punct de atracţie turistică. Poate acum, când se va schimba preşedintele României, cel care va veni va avea o altă viziune. Poate reuşim să facem ceva frumos în satul Izvoarele, pentru că este o zonă superbă. Sunt sigur că ar veni mulţi turişti să vadă ce minuni poate face natura. Oamenii de aici din localitate sunt mulţumiţi, poate că din acest motiv m-au şi votat din nou. Dar sunt sigur că va fi din ce în ce mai greu, pentru că sunt probleme cu banii. Am planuri mari pentru aceşti patru ani care urmează. Măcar să reuşim să terminăm ce proiecte am început. V-am spus şi mai devreme, vreau să miroasă a asfalt şi în zona noastră, pentru că nu s-a mai întâmplat acest lucru de ani buni. Am două proiecte de asfaltare în plan. Unul de 4,5 kilometri şi unul de 9 kilometri şi aş vrea să le unesc pe amândouă, să fac unul singur de 15 kilometri. Aşa am face legătura între toate satele. Acest proiect sunt sigur că ne-ar scoate puţin la lumină”, a mai spus edilul.Nicolae Florin Dinu a mai anunţat că la mijlocul acestei săptămâni, la Lipniţa, va avea loc o ceremonie specială şi nu în ultimul rând a vorbit şi despre obiectivele pe care vrea să le facă turistice.„Avem câteva puncte importante pe care am vrea să le dezvoltăm. Mănăstirea din Lipniţa, biserica de la Izvoarele, de care am amintit mai devreme, Păcuiul lui Soare şi aşa mai departe. Păcuiul lui Soare este acoperit de apă, dar când scade Dunărea se văd ruinele. Se poate ajunge cu barca. Pe lângă toate acestea vreau să amintesc despre un eveniment care va avea loc miercuri la noi în comună. Am făcut trei cetăţeni de onoare. Vom face o ceremonie. Este vorba despre Elena Novac, Cristian Nicoară şi Bîrsă Robert. Sunt toţi sportivi. Novac Elena este campioană la fitness, are foarte multe medalii de aur. Bîrsă este atlet, iar Nicoară canotor. Mergem cu sportul înainte aici la Lipniţa”, a concluzionat Nicolae Florin Dinu.