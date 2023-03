Primăria Năvodari are noi proiecte în folosul locuitorilor. „Vrem să construim o autogară”

Odată cu venirea primăverii, administraţia locală din oraşul Năvodari a început să se ocupe şi mai mult de înfrumuseţarea localităţii şi de bunăstarea cetăţenilor. Primarul Florin Chelaru se află mai mereu în mijlocul acţiunii, supraveghând lucrările care se desfăşoară în oraşul de la malul mării. Edilul a prezentat mai multe dintre realizările sale, proiecte pe care le numeşte „de suflet”.„Acum, că primăvara a venit, trebuie să ne apucăm de treabă. Am început să amenajăm spaţiile verzi în fiecare cartier al oraşului. Acolo unde este cazul vom monta rulouri de gazon, astfel încât priveliştea să fie una plăcută. Am adus mai mult pământ în cartierul Taşaul şi am montat sisteme de irigaţii. Apoi, vorbim de asfaltări. Avem foarte multe străzi în Năvodari care nu arată aşa cum ar trebui. Şi trebuie să ne ocupăm de ele. Am turnat deja asfalt pe strada Macului şi am început să ne ocupăm şi de străzile Rândunelelor, Albinelor, Constanţei, Plopilor, Nuferilor, Recoltei şi Corbului. Am început deja să extindem pistele pentru biciclete pentru că acest lucru chiar era necesar. Lungimea acestora va fi de peste 3 kilometri. Şi dacă tot vorbim de biciclişti, le vom pune acestora la dispoziţie şi rasteluri pentru biciclete, în aşa fel încât acestea să fie în siguranţă”, a transmis Florin Chelaru.Acestea nu sunt singurele proiecte pe care edilul le are în plan. Administraţia locală din Năvodari le mai pregăteşte locuitorilor oraşului şi alte surprize.„Am semnat deja un proiect foarte important care constă în construirea unei autogări. Aceasta va fi amplasată chiar lângă stadionul din oraş. Consider că este nevoie de aşa ceva pentru că oamenii au nevoie de curse regulate şi programate la ore exacte. Mai mult decât atât, nu este normal ca oamenii să aştepte autobuzul pe marginea bulevardului. Trebuie să le oferim acestora facilităţi. O autogară care să conţină băncuţe, un magazin, sursă de apă, toalete şi aşa mai departe. Apoi ne vom ocupa de construirea noii şcoli Nr.3. Vom mai rezolva şi presiunea apei în zona de est şi vom moderniza reţeaua de apă şi canalizare din centrul oraşului. După modernizarea podului de peste ecluză, ne-a mai rămas să montăm stâlpii de iluminat. Am realizat acest lucru doar pe un singur sens şi urmează să ne ocupăm şi de celălalt cât se poate de repede”, a mai spus Chelaru.Odată cu aceste lucrări care se desfăşoară zilnic, oraşul Năvodari parcă prinde viaţă.Totodată, administraţia locală s-a mai ocupat şi de zona de promenadă, recondiţionând-o pe aceasta până în cartierul Mamaia Nord.Acolo, lucrările nu sunt încă finalizate, însă acestea avansează destul de repede.Florin Chelaru a promis că va mai anunţa şi alte proiecte pe care le va mai implementa în momentul când acestea vor apărea.