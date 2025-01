Primarul Iulian Soceanu a semnat autorizaţia! În Techirghiol se construieşte un nou centru de recuperare balneară

Oraşul Techirghiol continuă să se dezvolte şi în acest an, iar primăria din localitate împreună cu consiliul local a început treaba încă de la startul lui 2025. Primarul oraşului Techirghiol, Iulian Soceanu, a anunţat public construirea unui nou centru balnear în localitate, investiţie care vine în sprijinul localnicilor, dar şi a turiştilor care au nevoie de anumite tratamente.„Am plăcerea de a vă anunța că am semnat autorizația de construire pentru o nouă investiție deosebit de importantă: construirea unui nou centru de recuperare balneară în orașul Techirghiol. Compania Națională de Investiții (CNI) a atribuit contractul pentru construirea unui centru de recuperare balneară în orașul Techirghiol. După finalizarea investiției, CNI va preda noul sediu către Patriarhia Română. Noul centru de recuperare balneară va fi construit pe amplasamentul fostului restaurant Zori de Zi, proiectul păstrând elementele arhitecturale ale fostului restaurant.Valoarea inițială estimată a contractului a fost de 55.683.748 de lei, fără TVA, iar contractul atribuit are o valoare mai mică, de 48.987.814,63 lei, fără TVA, investiția fiind finanțată prin Programul Național de Construcții de Interes Public sau Social.Acest proiect ambițios are ca obiectiv principal realizarea unei noi clădiri moderne, amplasată în zona centrală a orașului. Centrul va include spații dedicate activităților de cazare, tratament balnear, precum și preparării și servirii alimentelor, oferind astfel servicii complete atât locuitorilor, cât și turiștilor.Prin această investiție, continuăm să dezvoltăm orașul Techirghiol și să consolidăm renumele său ca destinație balneară de top”, a mai transmis primarul din Techirghiol.Nu în ultimul rând, Iulian Soceanu a dezvăluit că s-a început reabilitarea şi totodată modernizarea unor străzi din localitate, astfel încât disconfortul pentru cetăţeni să fie cât mai mic, spre inexistent.„Au început lucrările la proiectul de reabilitare străzi „Mobilitate urbană în oraş Techirghiol, etapa 2” din cadrul programului guvernamental Anghel Saligny. În cadrul etapei a II-a, urmează să se intervină pe următoarele străzi: strada Doctor Istrate, strada Crișana, strada Narciselor, strada Albăstrelor, bd. 9 Mai (transon str.Fragilor - str.Narciselor) şi strada Mihail Eminescu (tronson str.Halil Cadâr - str.Plantelor).Totodată, se vor moderniza aleile pietonale din parcul terapeutic, dar și trotuarele de pe strada Gheorghe Asachi. Estimăm finalizarea proiectului până la sfârșitul anului 2025! Continuăm împreună modernizarea infrastructurii în orașul Techirghiol! Orașul nostru, stațiunea tuturor!”, a declarat Iulian Soceanu.