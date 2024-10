Edilul din Techirghiol, Iulian Soceanu, după ce a depus jurământul: „Vom lucra pentru dumneavoastră”

Primarul oraşului Techirghiol, Iulian Soceanu, a depus la sfârşitul săptămânii trecute jurământul pentru un nou mandat, cel de-al treilea consecutiv. Edilul, împreună cu aleşii locali ai oraşului Techirghiol, promit să continue proiectele pe care le au în derulare şi să implementeze altele noi.Iulian Soceanu a fost învestit în funcţie de nou prefect al judeţului Constanţa, Adrian Picoiu.„Vineri, într-o atmosferă plină de emoţie, am depus jurământul de credinţă la preluarea celui de-al treilea mandat de primar al oraşului Techirghiol. Urmează patru ani în care, eu, în calitate de primar, dar şi consilierii locali, care au depus de asemenea jurământul, vom face tot ce ne stă în putinţă pentru prosperitatea locuitorilor oraşului Techirghiol.Împreună cu noul Consiliu Local vom continua proiectele aflate în derulare şi vom propune pentru finanţare altele noi care să vină ca un plus în viaţa oraşului nostru. Doresc pe această cale să le mulţumesc colegilor din vechiul Consiliu Local, care astăzi (n.r. vineri) şi-a încheiat mandatul, să vă mulţumesc dumneavoastră, locuitorii oraşului Techirghiol, pentru răbdarea de care aţi dat dovadă la implementarea proiectelor. De asemenea, doresc să mulţumesc angajaţilor din Primăria Techirghiol pentru profesionalismul de care au dat dovadă în implementarea proiectelor atât de necesare oraşului nostru.Totodată doresc să mulţumesc familiei mele care m-a susţinut în aceste doua mandate şi care a inţeles că lucrurile bune şi îmbunătăţirea calităţii vieţii în Techirghiol se fac cu sacrificii. Nu în ultimul rând, doresc să mulţumesc parlamentarilor PNL constănţeni care au susţinut toate proiectele derulate în oraşul nostru, şi fără ajutorul cărora nu am fi reuşit atât de multe. La final doresc să vă transmit că eu, în calitate de primar, şi noul Consiliu Local Techirghiol, vom lucra în următorii patru ani pentru dumneavoastră, locuitorii oraşului, şi vom pune mai presus de orice interesul comunităţii noastre”, a transmis Iulian Soceanu.La ceremonie a fost prezent şi fostul prefect al judeţului Constanţa, Silviu Coşa.Acesta a avut numai cuvinte de laudă pentru colegul său de partid şi este încrezător că Iulian Soceanu va duce proiectele la bun sfârşit şi împreună cu echipa de consilieri locali va reuşi să implementeze şi alte proiecte noi benefice pentru viaţa locuitorilor din Techirghiol.„Sunt profesioniști care, prin activitatea lor, merg dincolo de simpla conduită administrativă. Ei pun suflet în tot ceea ce fac, iar acest lucru se reflectă în rezultate, dar și în aprecierea comunității. Așa se explică faptul că Iulian Constantin Soceanu a câștigat, din nou, încrederea locuitorilor orașului Techirghiol. Ceremonia de învestire de vineri a deschis un nou capitol, odată cu începutul celui de-al treilea mandat de primar”, a transmis şi Silviu Coşa.