Primarul Techirghiolului, Iulian Soceanu: „În două mandate am făcut destule şi voi face în continuare”

Aflat la cel de-al treilea mandat de primar în oraşul Techirghiol, Iulian Soceanu continuă să se ocupe de proiectele pe care le are în implementare, dar şi de cele pe care vrea să le implementeze pe viitor.Edilul a explicat, într-o intervenţie pentru „Cuget Liber”, care sunt principalele trei proiecte care se află deja în implementare.„Avem în implementare în acest moment un proiect de asfaltare pentru dezvoltarea mobilităţii urbane. Este finanţat prin Programul Anghel Saligny şi cofinanţat de bugetul local. Avem corpul 1 al Primăriei oraşului Techirghiol care este un proiect în implementare finanţat prin PNRR şi cofinanţat de către bugetul local şi mai avem reabilitarea grădiniţei cu orar prelungit, tot prin PNRR şi cofinanţat prin bugetul local. În acelaşi timp, avem la Compania Naţională de Investiţii proiectul pentru construirea unei creşe mici cu 40 de locuri, finanţat prin PNRR şi pe componenta C15 avem dotarea unităţii de învăţământ, Liceul Teoretic Emil Racoviţă din Techirghiol, cu mobilier şi aparatură inteligentă”, a declarat Iulian Soceanu.Edilul a vorbit şi despre turismul din oraş, care în această vară care tocmai a trecut a fost extrem de benefic.„Noi nu facem parte din programul Litoralul Pentru Toţi. Noi avem zona balneară unde avem pacienţi în tot timpul anului la aceste centre amenajate. Pacienţii pot veni 12 luni din 12 luni, mai puţin în decembrie, atunci când timp de trei săptămâni se află în revizie. Din punctul meu de vedere noi nu am suferit la capitolul turişti. Faptul că suntem o staţiune balneară noi avem constant pacienţi în centrele balneare. Pensiunile şi hotelurile din Techirghiol au fost în acest an destul de aglomerate. Au fost ocupate undeva la 90 la sută din capacitatea lor”, a mai spus edilul.În Techirghiol, întotdeauna s-au organizat diverse festivaluri culinare şi acest obicei nu se va opri nici pe viitor.„Avem în plan două evenimente care se vor desfăşura în Techirghiol. Este vorba despre Festivalul Pastramei şi al Chioftelelor, care va fi organizat la sfârşitul lunii septembrie, în parteneriat cu Uniunea Democrată Turco-Tătară din România şi mai avem un festival de gastronomie care se va desfăşura în luna octombrie, la fel, organizat în colaborare cu Uniunea Turco-Tătară din România. Comunitatea musulmană reprezintă undeva la 10 la sută din populaţia oraşului Techirghiol. Ne înţelegem foarte bine şi nu avem nici un fel de probleme”, a explicat Iulian Soceanu.Iulian Soceanu a atins şi problema inundaţiilor care au făcut ravagii în ultima vreme în aproape toată ţara. Primarul din Techirghiol spune că are de gând să reabiliteze firul de vale din localitate.„Am făcut destule în două mandate şi vom face în continuare. Cel mai important proiect pe care mi l-am asumat este reabilitarea firului de vale din oraşul Techirghiol. Cu ploile acestea care au creat o grămadă de probleme, mă face să fiu şi mai concentrat pentru a reabilita acest fir de vale. Trebuie să îl aducem într-un stadiu prin care să diminuăm efectul de inundaţie. Cu lacul nu avem probleme când plouă. Din cauza secetei el a scăzut foarte mult şi consider că aportul de apă dat de Dumnezeu este o binecuvântare pentru noi. Acest fir de vale, atunci când plouă, preia toate apele pluviale din oraşul Techirghiol. Nu a mai fost reabilitat de zeci de ani. Noi încercăm să facem acest lucru şi să îl betonăm, astfel încât să îl transformăm într-o zonă urbană a oraşului”, a concluzionat Iulian Soceanu.