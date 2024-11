Protestul ”Constanța Votează Real, Nu Virtual!”, organizat de REPER, are loc astăzi

REPER Constanța invită cetățenii din toate categoriile sociale și forțele politice proeuropene să se alăture astăzi, vineri, 29 noiembrie, de la ora 18:00, la protestul pașnic organizat în fața Prefecturii Constanța, sub titlul „Constanța Votează Real, Nu Virtual! Vrem Democrație, Nu Algoritmie.”Alătură-te protestului de astăzi!Protestul din această seară este un prilej de a ne uni vocile și de a demonstra că România refuză să fie redusă la tăcere. Invităm toți cetățenii și forțele politice și civice care împărtășesc idealuri proeuropene să participle și să aducă pancarte cu mesaje de susținere pentru democrație. Împreună dorim să reafirmăm valorile unei societăți libere și corecte.Un apel la solidaritate pentru democrațieProtestul de astăzi este o continuare a mobilizării exemplare inițiate de tinerii și studenții constănțeni, de marți, 26 noiembrie când aceștia au demonstrate pentru o democrație puternică în România. Astfel, din Constanța până în Timișoara s-a protestat în toată țara.O doamnă emoționată povestea cu lacrimi în ochi că a aflat de protest de la fiica sa din București și că, la Revoluția din 1989, avea vârsta tinerilor prezenți acum. Această solidaritate intergenerațională arată că democrația nu are vârstă și că protejarea libertăților fundamentale este responsabilitatea noastră comună.Astfel invităm cetățeni din toate categoriile de vârstă să vină alături de noi la protestul din aceasta seară.Un semnal de alarmă: manipularea digitală și derapajele autoritățilorEvenimentul de astăzi atrage atenția asupra amenințărilor tot mai pregnante la adresa democrației, precum manipulările digitale și influența algoritmilor în procesul electoral. Este esențial să reamintim că democrația trebuie să fie despre oameni și pentru oameni – nu despre automatizări care distorsionează voința popular iar derapajele autorităților, precum renumărarea voturilor în spatele ușilor închise, să înceteze. Aceste acțiuni ridică semne de întrebare cu privire la respectarea procesului democratic și subminează încrederea cetățenilor în instituțiile statului.„Automatizarea nedemocratică slăbește participarea autentică a cetățenilor. Democrația trebuie să fie liberă și reală, nu un rezultat al manipulării virtuale. Renumărarea voturilor fără o justificare transparentă este o mișcare ce pune sub semnul întrebării integritatea alegerilor și riscă să genereze instabilitate democratică. Astăzi este timpul să fie auzită vocea cetățenilor,” a declarat Andrei Popescu, candidat la Senat din partea partidului REPER la Constanța.Libertatea de întrunire și protestele spontaneReamintim tuturor cetățenilor că dreptul la întrunire și la exprimare pașnică este garantat de Constituție. Protestele spontane și adunările publice sunt expresii legitime ale unei democrații sănătoase și trebuie protejate de orice legislație restrictivă. Din păcate, actuala Lege nr. 60/1991 nu susține în mod suficient aceste libertăți fundamentale, iar modificările legislative sunt absolut necesare.“Am ținut să fim alături de tineri prin puterea exemplului. Astăzi, mai mult ca oricând, avem ocazia să dovedim că democrația este vie și că vocea noastră contează! Iar democrația începe cu alegeri libere și corecte. Împreună, putem face diferența.” a declarant Flavia Ghencea, candidată la Camera Deputaților din partea partidului REPER la Constanța.