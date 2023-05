S-a stabilit care va fi ajutorul oferit de către statul român refugiaţilor din Ucraina. Iată situaţia la Constanţa

Prin H.G. 368/26.04.2023 pentru stabilirea cuantumului, condițiilor și a mecanismului de acordare a sumelor forfetare potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin și asistență umanitară de către statul român cetățenilor străini sau apatrizilor aflați în situații deosebite, proveniți din zona conflictului armat din Ucraina sunt stabilite cuantumurile sumelor forfetare, condițiile și noul mecanism de acordare a acestora ce vor fi aplicate începând cu data de 1 mai 2023.Cuantumul sumei forfetare, se va acorda în mod diferențiat, astfel:-pentru primele 4 luni consecutive, suma forfetară va fi compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor cu cazarea și o sumă pentru acoperirea cheltuielilor cu hrana. Pentru cazare, suma forfetară va fi în cuantum de 750 lei/lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie. Suma pentru acoperirea cheltuielilor cu hrana va fi în cuantum de 600 lei/lună pentru persoana singură și 600 lei/lună pentru fiecare membru al familiei.-începând cu a 5-a lună până la finele anului 2023, suma forfetară va fi compusă dintr-o sumă pentru acoperirea cheltuielilor de cazare în cuantum diferențiat, respectiv de 750 lei/ lună pentru persoana singură și 2000 lei/lună pentru o familie.Condițiile de acordare a acestor sume forfetare se modifică, astfel:1.pentru prima lună, termenul de depunere este 31.05.2023Documentele necesare:-cerere-Anexa 1 din lege;-copie permis de ședere;-extras de cont bancar deschis la o societate bancara de pe teritoriul României, pe numele solicitantului.2. pentru următoarele 3 luni:a) solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României.b) să aibă înscriși copiii minori, care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:-în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi, sau-în calitate de audienți, sau-să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare, centre UNICEF Blue Dot deschise pe teritoriul țării în parteneriat cu MFTES, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.Cererea (Anexa nr. 1 din lege) va fi însoțită de extrasul de cont bancar deschis la o societate bancara de pe teritoriul României, pe numele solicitantului si de documente care sa dovedească îndeplinirea cumulativă a condițiilor de la lit. a) și b) din H.G. 368/26.04.2023.Condiția prevăzută la punctul 2 nu se aplică în cazul următoarelor categorii de persoane, numai dacă prezintă documente care să facă dovada situației de fapt:a) persoanele care urmează o formă de învățământ superior acreditată la zi în România;b) persoanele cu dizabilități care prezintă certificate de încadrare în grad de handicap eliberate de Comisia de evaluare a persoanelor adulte cu handicap din România;c) persoanele cu vârsta peste 65 de ani;d) persoana care are în creștere sau în îngrijire un copil în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap.Începând cu a 5-a lună până la finalul anului 2023, cererile (Anexa 2 din lege), se depun împreună cu documentele care să dovedească următoarele:a) solicitantul și membrii de familie ai acestuia să fie încadrați în muncă;b) să aibă înscriși copiii minori potrivit modalităților descrise mai sus.Conform art. 6 din H.G. 368/26.04.2023 mecanismul pentru decontarea sumei forfetare care acoperă cheltuielile de cazare/hrană în alte locații stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cazare, astfel:-conform art. 6, alin. (3), pentru primele 4 luni cererile (Anexa 6 din lege) se depun în primele 20 de zile ale fiecărei luni împreună cu documentația care să dovedească următoarele:a) solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României.b) să aibă înscriși copiii minori, care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:-în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi, sau-în calitate de audienți, sau-să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare, centre UNICEF Blue Dot deschise pe teritoriul țării în parteneriat cu MFTES, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale-conform art. 6, alin. (4), pentru următoarele 4 luni consecutive cererile (Anexa 6 din lege) se depun în primele 20 de zile ale fiecărei luni împreună cu documentația care să dovedească următoarele:a) solicitantul și membrii familiei acestuia care îndeplinesc condițiile pentru a fi încadrați în muncă pe teritoriul României să fie înregistrați la una din agențiile județene pentru ocuparea forței de muncă sau a Municipiului București sau, după caz, să fie încadrați în muncă pe teritoriul României.b) să aibă înscriși copiii minori, care îndeplinesc condițiile pentru a frecventa o formă de învățământ preuniversitar, în grupe/clase/formațiuni de studiu din unitățile de învățământ preuniversitar în una din modalități:-în calitate de antepreșcolari, preșcolari sau elevi, sau-în calitate de audienți, sau-să frecventeze activități educaționale din oferta altor instituții/organizații, precum hub-uri sau centre educaționale organizate în unități de învățământ de către autorități ale administrației publice locale sau organizații neguvernamentale din zonele cu un număr mare de beneficiari ai protecției temporare, centre UNICEF Blue Dot deschise pe teritoriul țării în parteneriat cu MFTES, palate și cluburi ale copiilor, centre comunitare de învățare permanentă, centre educaționale pentru preșcolari, școli de artă sau centre culturale.Cetățenilor proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, pot depune cererile in următoarele 3 locații:1.Sediul DGAS Constanța din str. Duiliu Zamfirescu, nr.4 (intrarea principală) toata luna mai 2023Program: luni-joi 08:30-16:30vineri 08:00–14:00email: sprijinucraina@dgas-ct.rotelefon: 0241.482.036, număr ce va fi activ din data de 02.05.20232.Hotel Scandinavia Mamaia-Sat, Bld. Mamaia, nr.443doar in perioada 2-12 mai 2023Program: luni-joi 08:30-16:30vineri 08:00–14:003. Organizația Creștin Umanitară World Vision România, Bld. I.C.Bratianu, nr.5, sediul fostului ziar Cuget Liber, intrarea din bulevardProgram: luni-joi 08:30-16:30vineri 08:00–14:00Informații suplimentare se pot obține de pe site-ul DGAS Constanța: http://www.primaria-constanta.ro/spas/social/sprijin-comunitar-si-evenimente-sociale/sprijin-cetateni-ucrainieni precum și de pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne – DSU: http://www.dsu.mai.gov.ro/informatii-despre-programul-de-suport-pentru-cazare-si-integrare-prima-luna/