Şedinţă trimestrială la Instituţia Prefectului în vederea integrării străinilor care au dobândit protecţie internaţională

Prefectul județului Constanța, Silviu-Iulian COȘA, a convocat astăzi ședința trimestrială a Echipei locale de sprijin în vederea integrării străinilor care au dobândit protecție internațională sau un drept de ședere în România, precum și a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spațiului Economic European și a cetățenilor Confederației Elvețiene de la nivelul județului Constanța, în cadrul căreia, instituțiile care fac parte din echipa locală de sprijin, au prezentat activitățile desfășurate în primul trimestru al anului 2023.Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea“ al județului Constanța (Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției Constanța) a gestionat, în primele trei luni ale anului, aproximativ 1.000 de solicitări/cereri de cazare pe teritoriul județului Constanța, înscrise pe platforma informatică „Un Acoperiș“, Inspectoratul General pentru Imigrări - Centrul Regional de Proceduri și Cazare a Solicitanților de Azil Galați a comunicat existența a 105 cetățeni străini, beneficiari de protecție internațională (BPI), stabiliți legal la nivelul județului Constanța, iar Serviciul pentru Imigrări al județului Constanța a raportat că în primul trimestru al anului a emis un număr de 3.271 de documente pentru protecția temporară.De asemenea, potrivit Inspectoratului Școlar Județean Constanța, în prezent, 130 de copii și tineri ucraineni se regăsesc în unitățile de învățământ ca audienți, iar în cadrul Proiectului „O șansă la o viață normală“ sunt funcționale 5 clase în municipiul Constanța și alte 10 clase se vor alătura proiectului, în perioada următoare. Direcția Generală pentru Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța a efectuat demersurile necesare pentru un număr de 115 copii care au fost înscriși la un medic de familie, iar Direcția de Sănătate Publică Constanța a comunicat că, în ceea ce privește serviciile medicale acordate cetățenilor ucraineni, în primele trei luni ale anului, în cadrul Unității de Primiri Urgențe a SCJU și a Centrelor de Primiri Urgențe din unitățile medicale publice din județul Constanța, s-au înregistrat 645 de solicitări de ambulanță (167 asistate la fața locului și 478 transportate la spital).Totodată, referitor la cetățenii străini proveniți din zona conflictului armat din Ucraina, Casa de Asigurări de Sănătate Constanța a raportat că suma decontată pentru materiale și prestări de servicii cu caracter medical a fost de 554 de mii de lei, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Constanța are în evidențe 62 de migranți (36 de femei și 26 de bărbați), în timp ce Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța a achitat, în lunile ianuarie și februarie, suma de 5.680 de lei/lună, pentru 10 beneficiari de ajutor financiar nerambursabil, iar pentru luna martie va achita suma de 4.522 de lei, pentru un număr de 7 beneficiari.În același timp, Direcția Generală de Asistență Socială din cadrul Primăriei municipiului Constanța, a primit și a transmis către AJPIS Constanța patru cereri de solicitare a alocației de stat pentru copiii cetățenilor străini, Asociația Serviciul Iezuiților din România-JRS-Centrul Regional de Integrare a raportat un număr de 164 de cetățeni străini înscriși în proiectul „My Place to Integration“, stabiliți legal la nivelul județului Constanța, iar potrivit Consiliului Național Român pentru Refugiați, în perioada ianuarie-martie 2023, la nivelul județului, au fost consiliați 778 de beneficiari proveniți din Ucraina (546 de femei și 232 de bărbați), activitățile de consiliere având loc în Constanța, Mamaia-Sat, Eforie și Năvodari.Nu în ultimul rând, potrivit United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), din ianuarie, 2.167 de refugiați s-au înregistrat în Constanța pentru programul de asistență financiară de iarnă UNHCR de o singură plată, în valoare de 653 lei de persoană eligibilă, pentru a sprijini în efectuarea cheltuielilor de iarnă adiționale.World Vision Constanța, are în evidențe, în primele trei luni ale anului, 30.900 de beneficiari unici ai programelor pe care le desfășoară, Organizația Salvați Copiii a format două clase în municipiul Constanța și patru clase în Năvodari pentru copiii refugiați din Ucraina, în cadrul cărora se organizează activități recreative și lecții de dezvoltare personală, iar UNICEF a distribuit, în județul Constanța, 2.500 de seturi de haine de iarnă, copiilor refugiați din Ucraina, dar și copiilor români, aflați în situație socială precară.