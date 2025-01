Sondaj pentru prezidențiale comandat de echipa lui Nicușor Dan. Ce arată cifrele

Primarul capitalei, Nicuşor Dan, a declarat luni, despre sondajul intern realizat de echipa sa, că independentul Călin Georgescu, în toate scenariile pe care le-au testat, este peste 40% intenţie de vot.El a precizat că nu au luat în calcul foarte multe scenarii. ”De exemplu, nu apare Marcel Ciolacu în el, pentru că am luat în calcul varianta în care coaliţia merge cu un candidat”, a completat el.Primarul Capitalei a spus că, în cercetarea făcută, Călin Georgescu, în toate scenariile pe care le-au testat, este peste 40% intenţie de vot.”Am făcut şi încrederea şi la încredere are între 35-38%, ceva de genul”, a mai spus Nicuşor Dan.El a subliniat că următorul plasat în sondaj este Crin Antonescu, cu o distanţă care variază de faptul dacă candidează sau dacă nu candidează Elena Lasconi.”Dacă va candida Elena Lasconi, ea va obţine undeva la 7-8%. (..) Pe locul 4 Elena Lasconi, pe locul 2, Crin Antonescu, undeva de ordinul 22-24%”, a mai spus Nicuşor Dan, precizând că în sondaj, el este undeva de ordinul 16-18%. Nicuşor Dan a mai arătat că, în scenariul în care Elena Lasconi nu candidează, s-ar diminua distanţa între el şi Crin Antonescu, dar tot Crin Antonescu ar fi pe locul 2.”Am luat foarte putine scenarii şi în toate era doar Călin Georgescu. Am luat de bun ce a declarat George Simion, că în situaţia în care Călin Georgescu candidează, el nu candidează”, a arătat Nicuşor Dan, adăugând că nu l-au luat în calcul nici pe Victor Ponta în cercetarea sociologică. ”Eu n-am pretins că dau o poză de moment sau ceva. Am făcut un sondaj pentru noi”, a explicat acesta.