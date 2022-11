Theodoros Skandalidis, învestit în funcția de consul onorific al Republicii Elene la Constanța

La eveniment au participat printre alţii ambasadorul Greciei la Bucureşti, Sofia Grammata, preşedintele comunităţii elene din Constanţa, Anton Traian Antoniadis, viceprimarul municipiului Constanţa, Ionuţ Rusu, vicepreşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Stelian Gima, dar şi alţii.Theodoros Skandalidis a primit această învestire cu mare onoare şi emoţie.„Această numire este o mare onoare pentru mine. Avem relații foarte bune cu România şi suntem ajutaţi în acest sens şi de Guvernul grec. Vrem să rezolvăm împreună orice problemă şi să ducem aici o viaţă comună. Avem scopuri comune. Cei din comunitatea elenă trebuie să fie puţin mai concentraţi pentru că în ultimul timp, unii dintre membrii, din cauza greutăţilor vieţii, nu dau atenţie acestei comunităţi. Trebuie să fim uniţi”, a declarat Theodoros Skandalidis.Ionuţ Rusu a explicat că redeschiderea Consulatului Onorific Elen la Constanţa face ca relaţiile dintre români şi greci să fie mai puternice.„Practic este o redeschidere a acestui consulat onorific şi este un lucru excepţional ceea ce se întâmplă acum la Constanţa pentru că noi avem o comunitate elenă foarte puternică, foarte numeroasă şi care îşi pune o amprentă adâncă şi o va face în continuare asupra traiului acestui oraş”, a declarat şi viceprimarul municipiului Constanţa, Ionuţ Rusu.Înaintea învestirii a avut loc o slujbă de sfinţire a clădirii susţinută de ÎPS Teodosie, dar şi de un sobor format din trei preoţi care aparţin de Biserica Greacă din Constanţa.„Noi conviețuim aici cu grecii. Mă simt privilegiat că am ocazia să fiu astăzi aici cu dumneavoastră. Biserica Greacă este cea mai veche biserică din Constanța. Noi avem cetăți vechi. Avem Tomis, Callatis, Histria. Grecii fac parte din istoria noastră. Dumnezeu să țină dragostea și prietenia dintre noi”, a cuvântat ÎPS Teodosie.Ambasadorul Greciei la Bucureşti, Sofia Grammata, a avut un discurs de laudă şi în acelaşi timp de încurajare pentru toată comunitatea elenă din Constanţa.„Vă mulțumim tuturor. Cu mari emoții am venit aici. Clădirea aceasta este minunată. Ne-am propus și ne-am promis că vom redeschide consulatul Greciei la Constanța. Vă mulțumesc, domnule viceprimar că sunteţi aici în casa Greciei care se redeschide astăzi prin Consulatul Elen. Constanța are o aromă și urme ale elenismului de mare durată. Suntem deosebit de bucuroși că, iată a sosit această zi. Redeschidem consulatul onorific având un consul care a onorat și onorează în continuare cu multă iubire acest oraș care are ca punct central portul, cel mai mare din Marea Neagră. Îi doresc din inimă domnului Skandalidis să țină în mână timona Consulatului Greciei cu aceeași putere cu care ținea timona vapoarelor pe care a fost. Vreau să mă refer la oamenii de afaceri greci și aș dori să mulțumesc camerei bilaterale de afaceri române. Grecia este în mod constant printre țările care investesc cel mai mult în România. Printre companiile mari din zonă se numără și compania Black Sea Supliers ai căror investitori au avut grijă și de renovarea acestei clădiri istorice aflate în proprietatea statului grec”, a spus Sofia Grammata.