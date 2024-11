Traian Băsescu crede că după renumărarea voturilor se va schimba ordinea

Fostul preşedinte Traian Băsescu a declarat, vineri, despre rezultatul renumărării voturilor, că personal, crede că se va schimba ordinea şi că ar putea fi Marcel Ciolacu. Despre Călin Georgescu, Băsescu a spus că exclude posibilitatea ca românii, după ce vor fi informaţi, să meargă să susţină un astfel de candidat, relatează News.ro.Fostul preşedinte a declarat în emisiunea România Politică de la Prima News că ar putea să se schimbe ordinea, în urma renumărării voturilor. ”Personal, cred că se va schimba ordinea. Ar putea fi Marcel Ciolacu, nu exclud această posibilitate, dar, paradoxal, nu din cauza voturilor care s-ar fi mutat de la Orban la Lasconi (..) ci problema vor fi voturile lui Ciolacu care s-au dus la Simion”, a arătat Băsescu. Eroarea lui Ciolacu El a precizat că ”Marcel Ciolacu a fost într-o mare eroare”. ”A stat cu sociologii care i-au spus că are peste 25% şi a crezut, hai să dăm din voturile mele, să intre Simion. Cu marii sociologici şi-a luat papara”, a mai spus Băsescu. ”Exclud posibilitatea ca românii, după ce vor fi informaţi, nu cred că vor merge să susţină un astfel de candidat”, a precizat Băsescu.Băsescu a declarat că, dacă se va face o investigaţie despre Călin Georgescu, se va constata că această candidatură a lui este pregătită de multă vreme, fostul președinte arătând că acesta este un produs 100% al sistemului administrativ românesc. Băsescu a mai spus că Georgescu a avut afaceri destul de bune cu Mazăre, cu Nicuşor Constantinescu. „Un şarlatan care se vede Mesia”, l-a caracterizat el. „Nu e unul care, s-au anunţat alegeri în România, s-a înscris şi el. Vom găsi analize pe diverse platforme, în diverse zone, care au dus până la urmă la selectarea categoriei de electori care pot fi influenţaţi printr-un simplu mesaj”, a spus în emisiunea România Politică de la Prima News fostul preşedinte Traian Băsescu. El a arătat că ”Tik Tok spune că în România avem 8 milioane de utilizatori şi 50% dintre voturile din mediul rural sunt pentru el, astfel că mediul rural şi tinerii l-au votat indiscutabil, pentru că li s-a adresat prin mesaje”.„Un produs 100% al sistemului administrativ românesc” ”Omul s-a pregătit să vorbească, dar el este un produs sută la sută al sistemului administrativ românesc. A lucrat mulţi ani în Ministerul Mediului, pe urmă mulţi ani la MAE, a fost trimis la ONU la una din comisiile de mediu (..) şi a tot încercat să îşi găsească un cuib. Înţeleg că a avut afaceri destul de bune cu domnul Mazăre, cu Nicuşor Constantinescu, probabil de asta s-a şi hotărât să locuiască în Austria, după ce a văzut ce au păţit cei doi”, a mai afirmat Băsescu despre Georgescu.Băsescu a mai spus despre Georgescu că este ”un om desprins de realităţi”. ”Un şarlatan. După părerea mea i se potriveşte asta, un şarlatan care se vede Mesia. Totul este construit pe Mesia Georgescu care vine şi ne salvează din toate nenorocirile. După mine, cine intră în finală cu Georgescu, câştigă”, a menţionat el.Despre decizia Curţii Constituţionale privind primul tur de scrutin, Băsescu a afirmat că se pare că nişte elemente există şi judecătorii nu au vrut să rişte. ”Îmi este foarte greu să cred că 9 judecători constituţionali au avut toţi aceeaşi soluţie în cazul în care nu ar exista elemente. Deci, se pare că nişte elemente există şi judecătorii nu au vrut să rişte o situaţie în care pe urmă să se confirme că sunt probleme, după desfăşurarea turului doi sau validarea primului tur”, a spus Traian Băsescu în emisiunea România Politică de la Prima News.El a precizat, despre Călin Georgescu, că de asemeni are o problemă, cu privire la cum a lucrat pe TikTok. ”Favorizarea asta trebuie şi probată. Nu ştiu în ce măsură instituţiile vor reuşi să probeze favorizarea unuia dintre candidaţi. Eu nu cred că va avea probleme pe numărul de accesări ci pe finanţare”, a subliniat el. Întrebat dacă poate exista campanie cu zero lei, Traian Băsescu a spus: ”Este exclus, doar, foarte bine poate să aibă sponsori care îi fac afişe, dar el trebuie să le înregistreze ca beneficii ale lui, să le justifice. Afişele lui nu au marcat pe ele codul de mandatar. Acelaşi lucru se pare că s-a întâmplat şi pe propaganda pe TikTok”.