Traian Băsescu, predicţii pentru prezidenţiale. „Nu are nicio șansă să intre în turul 2”

Nicolae Ciucă nu va intra în turul doi dacă partidele suveraniste vin cu un candidat redutabil, crede fostul președinte al României, Traian Băsescu.Mai exact, fostul preşedinte Traian Băsescu consideră că, dacă partidele suveraniste vin cu un al treilea candidat la alegerile prezidenţiale, care să nu fie Diana Şoşoacă, George Simion sau Cozmin Guşă, atunci preşedintele PNL, Nicolae Ciucă, nu are nicio şansă să intre în turul doi.Traian Băsescu a fost întrebat, duminică, la RTV, dacă mai este timp să apară un alt candidat pentru alegerile prezidenţiale.„Nu cred că mai este timp. Mă uit însă cu atenţie la o eventuală unire a celor două partide suveraniste, al doamnei Şoşoacă şi AUR. Dacă se întâmplă acest lucru şi ei ajung la concluzia să aibă un al treilea candidat, dar nu mă refer la Guşă, un al treilea nu doamna Şoşoacă şi nu Simion, un al treilea candidat, poate să-l ia pe Cristi Diaconescu, spre exemplu, Ciucă nu are nicio şansă să intre în turul doi. Nicio şansă”, a afirmat Traian Băsescu.Întrebat dacă preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, are şansă să intre în turul doi al alegerilor prezidenţiale, Băsescu a răspuns: ”Ciolacu da, mai ales dacă nu intră Geoană”.