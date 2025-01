USR nu a uitat de ţeapa „Nordis”! „Nu putem lăsa ca și alți români să cadă victime țeparilor imobiliari”

„Redepunem proiectul anti-țepe imobiliare pentru că, oricât și-ar dori Marcel Ciolacu și alți colegi de-ai lui din PSD ca domeniul să rămână total nereglementat, nu putem lăsa ca și alți români să cadă victime țeparilor imobiliari. Dacă PSD și PNL ar fi fost de bună credință, proiectul depus de USR în octombrie ar fi fost deja adoptat și s-ar fi aplicat acum măsuri care să ofere siguranță românilor ce vor să-și cumpere o locuință. PSD și PNL au preferat însă să blocheze proiectul și, apoi, să-l claseze. Mai are cineva vreun dubiu de sprijinul și acoperirea politică din spatele schemei Nordis? Sau îl mai crede cineva pe Marcel Ciolacu când vorbește de telenovela facturilor pentru zborurile cu jet-ul privat?”, a declarat Ionuț Moșteanu, liderul deputaților USR și co-inițiator al proiectului de lege.La rândul său, deputatul constănţean Stelian Ion a explicat că primul proiect depus de USR a fost clasat la finalul anului 2024 de Biroul Permanent al Senatului, deși primise avize favorabile de la Consiliul Economic și Social, Consiliul Legislativ și Comisia pentru drepturile omului din Senat și fusese aprobată dezbaterea și aprobarea lui în procedură de urgență.„Sunt familii care muncesc o viață să își achite ratele la casă. Premierul Ciolacu toacă o astfel de sumă doar în câteva vacanțe luxoase, cu patronii escrocheriei Nordis sau alți afaceriști conectați la resursele statului care colcăie în jurul lui. De asta nici nu dă doi bani pe măsuri de ocrotire a economiilor oamenilor și nu a îndemnat politicienii PSD să voteze de urgență un astfel de proiect. Iresponsabilitatea unor astfel de politicieni trebuie oprită, iar oamenii, protejați de escrocherii imobiliare. Proiectul nostru asta face: îi apără pe cei care vor să își cumpere o casă, să nu ajungă victime ale unor afaceriști puși pe căpătuială și care cred că nu vor răspunde niciodată pentru că sunt prieteni cu politicieni de teapa lui Ciolacu”, a afirmat Stelian Ion, deputat USR și fost ministru al Justiției.Ce prevede proiectul depus de USRProiectul redepus joi, sub semnătura parlamentarilor USR Ionuț Moșteanu, Stelian Ion, Diana Buzoianu și Daniel Blaga, păstrează principalele măsuri din primul proiect, începând cu obligația încheierii de antecontracte sau promisiuni de vânzare-cumpărare în cazul unor imobile parte din condominii doar după notarea autorizației de construire și a unui plan pentru apartamente în Cartea Funciară. Astfel, cumpărătorii vor avea siguranța că imobilul are toate autorizațiile necesare și că apartamentele sunt clar delimitate juridic și fizic.Proiectul prevede și înscrierea simultană a unei ipoteci legale pentru avansul achitat, astfel încât să se asigure că persoanele care cumpără au un drept real de garanție asupra imobilului, corespunzător sumelor plătite în avans.USR mai propune ca dezvoltatorul imobiliar să dețină o asigurare pentru transferul de proprietate, iar, dacă aceasta nu există, dezvoltatorul să nu poată solicita un avans mai mare de 15% din valoarea contractului. Polița de asigurare va acoperi riscuri precum nefinalizarea lucrărilor, falimentul dezvoltatorului sau alte situații care ar împiedica transferul proprietății către cumpărător, astfel încât acesta din urmă să aibă garanția că îi sunt protejate sumele plătite drept avans.Nu în ultimul rând, sumele achitate drept avans vor fi depuse într-un cont cu destinație specială, menit exclusiv acoperirii costurilor de construcție. Administratorul contului va răspunde personal pentru utilizarea fondurilor în alte scopuri decât cele prevăzute de lege.