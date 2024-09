Viorica Dăncilă s-a alăturat PNCR: „Nu am trădat PSD”

Fostul premier Viorica Dăncilă s-a alăturat echipei Partidului Naţional Conservator Român (PNCR), a anunţat, joi, europarlamentarul Cristian Terheş, preşedintele acestei formaţiuni.Terheş, candidatul PNCR în alegerile prezidenţiale, a subliniat că doreşte ca, în jurul proiectului conservator al formaţiunii sale politice, să vină oameni care au demonstrat că au reprezentat România aşa cum se cuvine.Întrebat dacă va exista un tandem propus de PNCR, Terheş - preşedinte şi Dăncilă - premier, europarlamentarul a răspuns: „Încă nu am vorbit despre un tandem. În momentul de faţă, lucrăm cu doamna Dăncilă şi cu alţi specialişti la programul de guvernare. Cred că doamna Dăncilă ar fi, din nou, un premier extraordinar pentru România. Vom avea liste complete pentru alegerile parlamentare sub sigla PNCR, motiv pentru care am demarat fuziuni cu alte partide conservatoare care se alătură acestui proiect”.El a făcut un apel către cei care sunt credincioşi naţiunii să se alăture acestui proiect şi a anunţat că fuziunea cu Partidele Alternativa Dreaptă (AD) şi Alianţa Renaşterea Naţională (ARN) s-a finalizat, urmând ca documentele să fie depuse, vineri, la instanţă.