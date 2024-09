Pe masa primarului Valentin Vrabie, noi proiecte: „Am reuşit să schimbăm faţa gri a Medgidiei”

În municipiul Medgidia au fost concretizate în ultimii opt ani mai multe proiecte care au fost benefice pentru cetăţenii din localitate.Din 2016, de când a devenit primar al municipiului Medgidia şi până în prezent, edilul Valentin Vrabie a implementat proiecte pentru infrastructură, sport, educaţie, sănătate, dar şi altele.Însă acesta nu se opreşte aici. După ce a câştigat al treilea mandat de primar la alegerile din 9 iunie din acest an, Valentin Vrabie are de gând să continue în același ritm.Aşadar, există o serie de proiecte viitoare care urmează să se implementeze în municipiul Medgidia.În domeniul infrastructurii, se va construi Centura de Nord a municipiului Medgidia. Acest proiect va ajuta foarte mult la fluidizarea traficului din oraş.Se vor reabilita mai multe străzi din localitate şi se vor executa lucrări de întreţinere a podului de peste Canalul Dunăre-Marea Neagră.Totodată, se va extinde reţeaua de alimentare cu apă şi reţeaua de canalizare din municipiu şi din satele aparţinătoare, Valea Dacilor şi Remus Opreanu.De asemenea vor mai exista două proiecte importante, şi anume cel pentru construirea unui parc fotovoltaic în municipiul Medgidia şi cel pentru modernizarea sistemului de iluminat public existent.La capitolul sănătate, se va extinde şi se va dota Spitalul Municipal Medgidia şi se va împrejmui şi se va amenaja curtea acestuia.Tot la Spitalul Municipal Medgidia se vor moderniza sistemele informatice şi infrastructura digitală.În ceea ce priveşte ramura sportivă, în Medgidia se va moderniza şi se va dota Sala Multifuncţională din cadrul Complexului Sportiv „Iftimie Elisei”. În acelaşi timp, se va moderniza Bazinul Olimpic cu anexele sale.Administrația locală din Medgidia este foarte atentă şi la siguranţa cetăţenilor. În acest sens, se va reabilita şi se va extinde Piaţa Publică din localitate şi se vor efectua lucrări de stabilizare a versantului între două străzi şi podul rutier.Primarul Valentin Vrabie a avut şi un mesaj pentru cetăţenii din localitate, prin care le-a explicat cât de implicat este în tot ceea ce face.„Am avut parte până acum de două mandate pline de provocări, pe care, cu ajutorul Bunului Dumnezeu şi a susţinerii dumneavoastră permanente, le-am depăşit. Alături de echipa de consilieri şi de colegii din primărie am reuşit să schimbăm faţa gri a oraşului nostru şi să implementăm zeci de proiecte care au vizat infrastructura, sănătatea, educaţia, sportul sau cultura. În ciuda obstacolelor cu care m-am confruntat, în special în al doilea mandat, dacă ar trebui să aleg din nou, aş lua-o de la capăt. Mulţumirea sufletească că ai lăsat ceva în urmă pentru generațiile viitoare nu se poate compara cu absolut nimic. Priorităţile mele şi implicit ale echipei mele vor fi mereu oamenii, cetăţenii Medgidiei, bunăstarea şi confortul lor. Cu multă muncă, răbdare şi perseverenţă vom duce mai departe, împreună, destinele acestei frumoase comunităţi”, a transmis Valentin Vrabie.