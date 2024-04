Valentin Vrabie candidează pentru un nou mandat. „Împreună continuăm dezvoltarea Medgidiei!”

Edilul de la Medgidia, Valentin Vrabie, şi-a depus, sâmbătă, la Biroul Electoral de Circumscripție, candidatura pentru un nou mandat la funcția de primar. De asemenea, el a depus și lista pentru Consiliul Local Medgidia din partea partidului pe care îl reprezintă, mai exact, Partidul Național Liberal.Înconjurat de cei care au crezut mereu în el, Valentin Vrabie a avut și un mesaj pentru toți cei care i-au acordat votul în mandatele anterioare.”Astăzi, alături de echipa pe care o propun pentru Consiliul Local Medgidia, mi-am depus candidatura pentru un nou mandat de primar al municipiului Medgidia.Am avut parte până acum de două mandate pline de provocări, pe care, cu ajutorul Bunului Dumnezeu și a susținerii dumneavoastră permanente, le-am depășit. Alături de echipa de consilieri ai Partidului Național Liberal am reușit să schimbăm fața gri a orașului nostru și să implementăm zeci de proiecte care au vizat infrastructura, sănătatea, educația, sportul sau cultura. Am reclădit Medgidia și am transformat orașul într-un loc mai bun, pe care cu toții îl numim cu drag ”acasă”! Medgidia a devenit un exemplu de succes, dezvoltare și creștere continuă a nivelului calității vieții pentru întreaga comunitate.Pentru a continua pe drumul dezvoltării avem nevoie de sprijinul dumneavoastră pentru formarea unui Consiliu Local majoritar, care să ia decizii în interesul cetățenilor municipiului Medgidia.Votând Valentin Vrabie primar și PNL la Consiliul Local vom forma o echipă puternică pentru o Medgidie și mai puternică! Vă mulțumesc!”, a declarat primarul Municipiului Medgidia, Valentin Vrabie.