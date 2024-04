Marcel Ciolacu: Sunt ferm convins că Mircea Geoană va candida la președinție

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, ieri, că este ferm convins că Mircea Geoană va candida pentru funcţia de preşedinte al României.Ciolacu a fost întrebat, la Prima Tv, dacă se aşteaptă să candideze la preşedinţie Mircea Geoană."Sunt ferm convins că va candida domnul Geoană. Ce nu suport, nu suport ipocrizia şi oamenii în general îşi dau seama... Nu suport jocul dublu de a vinde adevărul altfel decât e el", a spus premierul.El a menţionat că nu i-a plăcut la Mircea Geoană că a spus că România nu l-a sprijinit pentru a ocupa funcţia de secretar general adjunct al NATO."Ceva ce nu mi-a plăcut deloc a fost 'dom'le, ştiţi, eu sunt pe persoană fizică la NATO'. Cum adică? La acest nivel dumneavoastră credeţi că nu s-a vorbit cu preşedintele Iohannis? Dumneavoastră credeţi că nu s-a vorbit cu toate serviciile din România şi cu tot statul roman când cineva reprezintă? Cum să ajungi într-o asemenea funcţie fără să fii susţinut? E ceva de noaptea minţii. Eu nu am auzit până acum o asemenea abordare", a afirmat Ciolacu.Premierul a mai spus că nu a avut un dialog cu Geoană în privinţa situaţiei din Ucraina, aşa cum ar fi fost normal."Nu am avut un dialog. Acum câţiva ani mai comunicam. Eu mă aşteptam totuşi, România e ţara cu cea mai lungă frontieră cu Ucraina. Eu consider în continuare că domnia sa nu e pe persoană fizică, este român şi reprezintă România în această funcţie. Nu am avut un dialog în ceea ce priveşte situaţia de pe frontul din Ucraina", a adăugat Ciolacu.