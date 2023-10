Mircea Geoană, întrebat despre candidatura la prezidenţiale: „Am un job de făcut la NATO”

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a fost întrebat vineri de presă, la Cluj-Napoca, cu privire la eventuala sa candidatură la Preşedinţia României, el afirmând că deocamdată are de dus la capăt mandatul pe care îl are la NATO.„Mulţumesc pentru întrebare, sunt aproape flatat că o primesc atât de des, dar vă spun cu aceeaşi seriozitate: am un job de făcut la NATO şi am toată intenţia să mi-l fac până în ultima secundă, cu profesionalism şi cu dedicaţie. Ar fi ciudat şi pentru mine, şi pentru oricine altcineva să facem altfel. Când îmi termin mandatul, revin la Cluj şi puneţi aceeaşi întrebare şi vă voi spune atunci ce răspuns voi avea”, a răspuns Mircea Geoană.Secretarul general adjunct al NATO a participat, vineri, la deschiderea anului academic la Şcoala Doctorală de Relaţii Internaţionale Şi Studii Europene a Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca şi la lansarea proiectului Jean Monnet Chair „Green Deal and European Negotiations”.