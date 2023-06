Mircea Geoană pentru prima dată cu bicicleta pe Via Transilvanica. „România are o unicitate a ei, şi cred că este bine să o conservăm”

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a străbătut cu bicicleta duminică pentru prima dată traseul de pe Via Transilvanica între Ciugud şi Alba Iulia, alături de fraţii Uşeriu şi de alţi voluntari, alăturându-se astfel altor ‘ambasadori’ ai proiectului care a câştigat, recent, Premiul European pentru Patrimoniu/Premiul Europa Nostra 2023 din partea Comisiei Europene şi Europa Nostra.







„Am profitat de prezenţa în inima Transilvaniei pentru a face primul meu traseu de Via Transilvanica. Nu a fost atât de lung pe cât mi-aş fi dorit, dar cred că am făcut o oră jumate bună de traseu (de la Ciugud până la borna din apropierea Porţii a III-a a Cetăţii din Alba Iulia - n.r.). Am fost chiar curios să văd acest proiect care are deja o reputaţie mult dincolo de graniţele României”, a declarat Mircea Geoană.







Acesta a adăugat că îi încurajează pe cât mai mulţi români să voteze online în favoarea Via Transilvanica pentru Public Choice Award 2023, menţionând că este o competiţie între mai multe proiecte europene, potrivit Agerpres.







Mircea Geoană a mai spus că Regele Charles are dreptate atunci când afirmă că România are o unicitate a ei.







„Aş spune că ce are România, armonia peisajului şi frumuseţea locurilor şi această zonă încă foarte naturală, o face să fie absolut excepţională şi cred că Regele Charles are dreptate - România are o unicitate a ei, şi cred că este bine să o conservăm, să o prezervăm şi să o punem în valoare”, a conchis Geoană.







Prezenţa duminică la Ciugud a secretarului general adjunct al NATO i-a luat ‚puţin prin surprindere’ pe cei din administraţia locală.







„La Ciugud, ne bucurăm mereu când suntem vizitaţi de oaspeţi de seamă, chiar şi când vizita ne ia puţin prin surprindere. Secretarul general adjunct al NATO, domnul Mircea Geoană, se află, astăzi, într-o scurtă vizită în comunitatea noastră. Domnia sa a dorit să vadă Via Transilvanica şi a parcurs cu bicicleta un tronson din acest traseu turistic. A avut o scurtă întâlnire (la monumentul Via Transilvanica de la Ciugud) cu iniţiatorii acestui proiect, cu primarul Gheorghe Damian şi cu preşedintele CJ Alba, Ion Dumitrel, iar apoi a continuat traseul spre Alba Iulia. Mircea Geoană se alătură astfel personalităţilor care promovează Via Transilvanica în ţară şi în străinătate. (Data viitoare promitem că ne aducem şi noi bicicletele)”, se arată într-o postare publicată duminică pe pagina de Facebook a Primăriei comunei Ciugud.







Via Transilvanica este primul traseu de drumeţie de lungă distanţă din România şi se întinde pe 1.400 de kilometri, de la Putna la Drobeta-Turnu Severin.







Lansarea oficială a traseului a avut loc în toamna anului trecut la Alba Iulia.







Printre ambasadorii şi susţinătorii proiectului Via Transilvanica s-au numărat Marcel Iureş, Marius Manole, Pavel Bartoş, Horia Tecău, William Blacker, Mihaela Miroiu, Charlie Ottley, Nicolae Al României, Alina Maria de Roumanie, Toma Coconea, Ada Milea etc.