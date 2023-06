Parcul de la Gară arată ca după bombardamente! Slalom printre ţevi, gropi şi şantiere în lucru

„Asfalt stricat, gropi în care poţi cădea în orice moment dacă nu eşti atent şi foarte, foarte multe conducte, unele mai mari, altele mai mici. Trebuie să faci slalom printre ţevi ca să poţi ajunge la o bancă mai ferită de razele soarelui. Nu mai spun că multe dintre bănci au fost desfiinţate, tot din cauza acestor lucrări, pe lângă altele zac mulţimi de moloz sau alte materiale de construcţie. Suntem conştienţi de faptul că lucrările sunt necesare, dar parcă prea e de tot. Nu mi se pare normal ca în aceste luni de vară să nu poţi să te relaxezi puţin. În loc de aer curat, respiri mai mult aer cu praf, pentru că absolut peste tot sunt lucrări în derulare. Aproape că nu mai există petic de pământ nerăscolit”, ne-a declarat Ovidiu S.







Constănţenii se tem să nu se accidenteze în timpul plimbărilor



„Dacă vrei să te plimbi cu familia prin parc sau cu animalul de companie, nu îţi rămâne decât să ocoleşti continuu conductele şi să fii atent să nu cazi în vreo groapă. Asta numai plimbare nu se cheamă. Te murdăreşti instant şi mai şi rişti să te accidentezi”, ne-a mărturisit Adela M.











Pe aleea ce duce spre gara CFR i-am întâlnit pe soţii Anica şi George F. din Constanţa. Ajunşi la venerabila vârstă de 81, respectiv 83 de ani, cei doi octogenari şi-au făcut curaj şi au ieşit puţin în parc. Unul dintre ei cu cârjă, celălalt ajutându-se de un baston, se îndreptau încet-încet spre aleea ce duce spre fântână, unde Primăria Constanţa a plantat câteva flori care să mai îndulcească, probabil, tabloul sumbru creat de lucrările din zonă. „Speram că până ce vine vara să se termine cu lucrările acestea. Se lucrează deja de luni de zile. Bătrânilor, în special, le este foarte greu să se mişte printre şanţurile în lucru”, ni s-au plâns vârstnicii.











Cât vor mai dura aceste lucrări nu ştie nimeni cu exactitate, în condiţiile în care, din cauza vechimii de peste cinci decenii a conductelor de energie termică, apar mereu avarii. Deci, iar se sparge o ţeavă, iar au loc alte lucrări etc. Cât despre un parc care să arate la nivelul altora din ţară, cum sunt, de exemplu, cele din Braşov sau Cluj, mai aveţi de aşteptat, dragi constănţeni.



Autorităţile ştiu că acesta trebuie reabilitat şi modernizat, sunt conştiente de faptul că trecerea timpului şi-a pus amprenta asupra lui. Din acest motiv, întregul loc are nevoie de o „resuscitare”. Vestea bună este că, încă din anul 2022, Primăria Constanţa a demarat achiziția serviciilor de proiectare și execuție a lucrărilor de regenerare a parcului Gării. Când vor fi parcurşi toţi paşii legali, aici se are în vedere reamenajarea parcului, respectiv creșterea suprafeței de spații verzi în zonă, îmbunătățirea accesibilității la elementele de cadru natural, precum și îmbunătățirea calității spațiului public urban. De asemenea, se va avea în vedere înlocuirea elementelor de mobilier și a celor de iluminat public, iar fântâna cinetică face și ea obiectul unui proiect separat, aflat în stadiu de proiectare. În concluzie, planuri peste planuri, pentru care avem nevoie de răbdare cu toţii…





Toţi oamenii abia aşteaptă zilele de weekend, să poată ieşi puţin la plimbare în aer liber. Lucruri absolut normale pentru toată lumea, nimic ieşit din comun. Pentru cei care locuiesc, însă, în zona Gării sau ICIL, ca să ajungă la una dintre băncuţele din parc pentru a se odihni este o adevărată aventură într-o junglă urbană. Mai întâi trebuie să treacă de gropile din asfalt care „netezesc” drumul spre intrarea parcului. Cei care au copii pe care vor să îi ducă la joacă nu au de parcurs prea mult pentru a ajunge la locurile special amenajate pentru pitici. În câteva minute, se ajunge la destinaţie, fără a risca să cadă în vreo groapă, dar pentru cei care au curajul de a se avânta mai mult, în speranţa că vor prinde o bancă mai departe de soarele dogoritor, pentru aceştia, o sarcină relativ uşoară se transformă într-un adevărat calvar. Iar despre oaza de verdeaţă de care au beneficiat în alte sezoane estivale, nici nu poate fi vorba, locul ei a fost luat de praful şi craterele din pământ, care s-au ivit odată cu declanşarea lucrărilor la care facem referire.