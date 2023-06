Constanța, în topul județelor cu cei mai mulți părinți plecați în străinătate

Iar la nivel național, în ultimul an, 13,8% dintre copii au avut cel puțin unul dintre părinți plecat la muncă în străinătate. Prin extrapolare la populația de copii de referință, anume 3.896.943 de persoane, se estimează că aproximativ 536.000 dintre aceștia au avut cel puțin un părinte plecat la muncă în străinătate în ultimul an, în perioada iunie 2021 – iunie 2022. Per total, 184.000 de copii sunt total lipsiți de îngrijirea directă a părinților. Aceștia aveau fie ambii părinți, fie părintele unic susținător al familiei plecat la muncă în străinătate, în perioada menționată. Principalele destinații de migrație pentru muncă în cazul femeilor sunt Italia (21%), Spania (17%) și Austria (12%). În cazul bărbaților, acestea sunt Germania (24%), Italia (22%) și UK (14%). Majoritatea copiilor vorbesc cu părintele plecat zilnic. Specialiștii Salvați Copiii au mai remarcat, de asemenea, că 20% dintre adolescenții (15-17 ani) care au un părinte plecat la muncă în străinătate (unul din cinci) vorbesc cu el o dată pe săptămână sau mai rar. În medie, copiii cu părinții plecați la muncă în străinătate merg semnificativ mai puțin la medic, de 2,2 ori pe an, comparativ cu acei copii care nu se află în această situație (2,5 ori pe an), deși nevoile medicale în cele două categorii nu sunt semnificativ diferite.





Datele migrației sunt similare în mediul urban și în rural. Un procent de 61,5% dintre copiii ai căror părinți au plecat, cel puțin o dată, în străinătate au sau au avut doar tatăl departe. În acest caz sunt aproximativ 587.000 de copii. Un procent de 20,4% au sau au avut doar mama plecată în străinătate, aceștia fiind aproape 194.000 de copii, iar 18,1% au avut plecați și mama, și tatăl. Numărul lor este de aproximativ 173.000 de copii. Raportat la volumul de referință utilizat în eșantionare, respectiv 3.896.943 de copii, rezultă că aproape un milion de copii, respectiv 954.000, au sau au avut experiența plecării unuia dintre părinți pe parcursul copilăriei. Constanța se află, în momentul de față, printre județele cu cei mai mulți părinți plecați la muncă în străinătate. Doar anul trecut, județul Constanța avea aproape 3.000 de copii cu părinții plecați în alte țări pentru a le asigura un trai mai bun acestora. Topul județelor, în 2022, arăta astfel: Suceava avea 6.518 cazuri, Botoşani, 5.025, Iaşi, 4.855, Neamţ, 4.019 de copii, Bacău, 3.809 de cazuri, Prahova, 3.196, Galaţi, 3.067, Vaslui, 2.919, Constanţa, 2.765, iar Maramureş, 2.064 de cazuri.