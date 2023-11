Despre tinerii care îmbrățișează o carieră în domeniul militar

În aceste momente, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, se află la Constanța.Înaltul oficial a efectat ieri o vizită în țara vecină Bulgaria, continuându-și deplasarea în regiunea Mării Negre, la Constanța.Mircea Geoană: "Am petrecut ultimele 2 zile în Bulgaria și în România pentru a vedea la fața locului situația de securitate din zona Mării Negre. Am avut întâlniri politice cu premierul Bulgar și la Varna o prezentare a situației de securitate din zona Mării Negre. Am fost la Academia Navală Mircea cel Bătrân și la alte unități de educație și am încheiat un briefing făcut de către marina noastră. Închei aceste 2 zile cu reconfirmarea a ceea ce NATO afirmă. Zona Mării Negre este de o importanță strategică excepțională. Aliații noștri sunt importanți pentru securitatea noastră. Suntem hotărâți să implementăm planurile de apărare pentru zona de sud, mai exact Marea Neagră. Vom acorda atenție specială acestei zone și vom lua toate măsurile"Mircea Geoană: "Plecăm cu elemente suplimentare pe care le vom introduce la NATO și sunt convins că toate masurile necesare vor fi luate. M-am bucurat foarte mult să vad în Bulgaria militari români. Chiar dacă România nu este prezentă în acel grup de luptă, militarii români sunt prezenți"Mircea Geoană: "Imediat comandantul suprem aliat și militarii noștri au luat măsuri imediate a tot ce înseamnă sisteme anti rachete din zona Tulcea. Am suplimentat poliția aeriană pentru această zonă. Vom face față incidentelor pe care le luam în calcul. Măsuri ad-hoc, dar soluția durabilă este implementarea planului de apărare. Vom intra într-o zonă în care nu doar navalul și terestrul sau aerianul vor conta, ci va conta și cibernetica. Pot să se întâmple incidente și accidente. Am avut în zona Mării Negre acum 2 ani de zile un incident cu o nava britanica care a fost adresată de forțe rusești. Vorbim și despre dronele care au căzut și la noi și la bulgari. Sunt doar incidente. Cu fiecare situație discernem cu foarte mult calm și liderii noștri militari propun soluții. Este o diferență uriașă între un incident și un atac deliberat pe care nu îl vedem din partea Rusiei"Mircea Geoană: Am fost în portul militar să văd situația concretă pe teren a securității din zona Mării Negre. Plecăm la Bruxelles și ducem elemente suplimentare care vor îmbogăți acționabilitatea în acestă zona. Vizita mea este un mesaj politic. Dunărea crește în importanță strategică și pentru aceasta am făcut această vizită. În România au fost decenii lungi de subinvestiție în apărare. Riscurile de securitate au fost mai mici și astfel și cheltuielile au fost mai mici. Trebuie să reinvestim în apărare. Acest lucru nu poate recupera pe termen scurt lucruri care nu s-au făcut de decenii. Suntem într-o fază accelerată de a recupera ceea ce nu am făcut la timpul potrivit. NATO trebuie să fie sigura că țările aliate vor investi. Lucrăm cu aliatul român, aliatul bulgar și cu alți aliați"Mircea Geoana: "Este clar că zona navală are o importanță foarte mare. Pe partea de dragare sunt proiecte interesante care sunt devansate. Am încredere în faptul că vom putea să oferim tinerilor și tinerelor care îmbrățișează această meserie condiții. Ei pleacă către pensie foarte tineri. Trebuie să încurajăm domeniul privat pentru că a fi un militar de carieră de foarte bună calitate este o meserie frumoasă, dar și o șansă de a avea o carieră în viața privata după această viață militară. Se face în alte țări se poate și la noi"Mircea Geoană: "Trebuie să recunoaștem că aceste dividente ale păcii au făcut ca țările NATO să fie mult mai puțin irigate cu infrastructuri militare și civile asa cum are vestul. În Polonia și în România lucrurile sunt mult mai puțin dezvoltate. Lucrăm cu UE la NATO pentru a le da standardele noastre pentru ca aceste țări să aibă și cai militare. Este nevoie de investiții. Putem vorbi despre un Schengen militar. Avem nevoie de infrastructuri pentru comerț"Mircea Geoană: "Apreciez că stau bine în sondaje pentru prezidențiale dar nu îmi schimb poziția. Am o treabă de făcut iar în clipa în care îmi voi termina mandatul la NATO vorbim și despre astfel de lucruri"