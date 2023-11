Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, prezent sâmbătă, la Constanța

Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, a efectuat vineri, 10 noiembrie 2023, o vizită oficială în Bulgaria. Sâmbătă, 11 noiembrie 2023, înaltul oficial va continua deplasarea oficială în regiunea Mării Negre cu o vizită la Constanța.„Am început vizita oficială în regiunea Mării Negre cu participarea la Novo Selo, la exercițiul Iron Strike 2023, de la Grupul de Luptă Multinațional NATO. Cu această ocazie, am avut întâlniri cu prim-ministrul Nikolai Denkov, ministrul Apărării, Todor Tagarev și Șeful Statului Major, Emil Eftimov. Discuțiile cu oficialii bulgari au avut în vedere provocările de securitate din regiunea Mării Negre, sprijinul pentru Ucraina, dar și chestiunile ce se vor afla pe agenda Summit-ului de la Washington.Cu premierul Republicii Bulgaria am abordat subiectul conectărilor cu infrastructura de transport și energie pentru regiunea noastră, având ca scop principal atât dezvoltarea mobilității militare, cât și dezvoltarea economică. Vizita mea oficială va continua la Varna și Constanța.Regiunea Mării Negre are importanță strategică pentru NATO și, prin implementarea planurilor de apărare adoptate la Vilnius, ne vom asigura că ne întărim postura de apărare și descurajare”, a transmis Mircea Geoana.