Mircea Geoană a vizitat platforma de învățământ a Forțelor Navale Române

Sâmbătă, 11 noiembrie, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoană, s-a aflat într-o vizită la Constanța, prilej cu care s-a întâlnit cu elevii și studenții militari de la Colegiul Național Militar „Al. I. Cuza”, Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale „Amiral Ion Murgescu” și de la Academia Navală „Mircea cel Bătrân”.Adjunctul lui Jens Stoltenberg a dorit să le afle preocupările referitoare la viitorul lor profesional, precum și pe cele cu privire la pozițiile NATO față de punctele sensibile ale agendei globale, precum conflictul ruso-ucrainean sau cel dintre Israel și gruparea teroristă Hamas.Geoană a ținut să facă o cronologie rapidă a istoriei pentru ca publicul format din elevi și studenți militari să înțeleagă mai bine compoziția actualului peisaj geopolitic internațional. Cu referire punctuală la ce se întâmplă dincolo de granița de est a NATO, secretarul general adjunct al Alianței a punctat:„Federația Rusă încearcă să își restabilească sfera sa de influență pierdută și războiul împotriva Ucrainei, început acum aproape doi ani, are ca scop un revizionism post imperial rusesc cu o importanță deosebită pentru controlul Mării Negre și pentru interzicerea activităților economice și militare ale aliaților în zonă. Este o zonă de confruntare strategică de prim rang între Rusia și Occidentul democratic pe care noi o tratăm cu foarte mare seriozitate”.Înaltul oficial a vizitat campusul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”, având astfel ocazia de a-și contura o idee despre modul și mai ales nivelul la care se instruiesc viitorii ofițeri și maiștri militari de marină.„Aveți încredere în voi, investiți în voi, investiți chiar dincolo de cariera pe care o îmbrățișați, fiți curioși! Fiți consecvenți, pentru că talentați sunteți. Ați făcut o alegere bună, deși știu că nu e ușor pentru voi, e o meserie complicată, cu constrângeri, cu disciplină. Mulți din generația voastră poate sunt un pic mai liberi în ceea ce au de făcut, dar dacă ați ales meseria asta, faceți-o bine, pentru că are farmec și tehnologic are viitor bun și profesional și în tot ceea ce veți alege să faceți după absolvire. Eu conduc inovarea la NATO și vă pot spune că meseria voastră va fi mult influențată de noile tehnologii. Inteligența artificială este deja aici cu noi și vom fi chemați să integrăm aceste noi sisteme în toate domeniile de care compun armata. Va fi foarte multă tehnologie introdusă în modul în care vă veți face meseria. Vor fi elemente noi în tot ceea ce înseamnă materiale. Se inventează, în timp ce noi vorbim, elemente noi în afara tabloului lui Mendeleev. Nu vor mai fi făcute navele din ce știm noi că sunt făcute, vor fi făcute din altceva”, a mai subliniat numărul 2 în ierarhia NATO.De altfel, Mircea Geoană a dorit să le transmită viitorilor ofițeri și maiștri militari din Forțele Navale Române ideea optimistă a schimbărilor pozitive care urmează să se întâmple în special în sfera înzestrării, una dintre preocupările stringente atât ale militarilor în activitate, cât și a celor care încă se află în pregătire.„La nivel de echipamente militare – a transmis Geoană - am fost în Israel acum câteva săptămâni, înainte să înceapă această perioadă complicată și discutam cu o companie de tehnologie israeliană, deja știu să facă lasere care pot trage la 30 km. Se întâmplă o revoluție în tehnologie, iar această revoluție se va reflecta și în zona noastră de securitate națională. Fiți pregătiți s-o îmbrățișați. Va schimba profund ceea ce faceți, nu va elimina elementul uman, dimpotrivă, îl va potența. Este o perioadă de mare transformare, care vă va pune în valoare și care vă va crea oportunități de carieră și, sper eu, de împlinire profesională absolut deosebită”.Adjunctul lui Jens Stoltenberg i-a îndemnat pe elevii și studenții de la Colegiul Național Militar "Alexandru Ioan Cuza" Constanța, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale și Academia Navală "Mircea cel Bătrân" să își dedice, la nivel maxim, acești ani dezvoltării profesionale și personale.„Voi însușiți-vă ceea ce vă transmit dascălii dumneavoastră în această școală, dar nu vă mulțumiți cu ceea ce primiți din școală și încercați să vă completați educația, nu neapărat mergând la nu știu câte cursuri, ci fiind curioși, citiți despre lucruri care sunt diferite, lucruri care sunt complementare domeniului pe care îl studiați. Dumneavoastră nu vă pregătiți doar să deveniți buni profesioniști în meseria dumneavoastră. Sunt convins că o să fiți, nu am nicio îndoială că o să fiți, dar gândiți-vă că ceea ce aceste școli de elită creează sunt de fapt lideri, oameni care nu ajung doar amirali sau generali – să sperăm că ajung cât mai mulți dintre voi – nu aceasta este problema, să urcați în ierarhie, ci ceea ce faceți cu viața voastră, dacă aveți într-adevăr o misiune în viață și dacă vă asumați, într-adevăr o misiune mai mare decât propria voastră carieră, dacă vreți să faceți într-adevăr o schimbare pentru voi, pentru familia voastră, pentru comunitatea voastră. Rezervați-vă timp să aflați cine sunteți, în ce credeți, dincolo de statutul de absolvent al unei școli militare. Încercați să rămâneți cu această busolă morală toată viața, pentru că vor fi momente complicate în viață și atunci trebuie să ai capacitatea să te ridici și să mergi mai departe. Fiți lideri, nu doar buni profesioniști și fiți buni patrioți!”, a exclamat Mircea Geoană.În fața unei aule pline de viitoare cadre ale Armatei României, fostul ministru de externe al României și actualul secretar general adjunct al NATO a mai ținut să puncteze o serie de lucruri menite să atingă sfera valorilor pe care elevii și studenții militari le aprofundează pe durata studiilor.„Mândria de a reprezenta o țară ca România trebuie să renască și prin voi o poate face. Simt în publicul românesc un fel de îndoială și e ciudat. Suntem în NATO, suntem în UE, un moment al istoriei foarte bun. Cred că s-ar fi rugat la Dumnezeu înaintașii noștri, Școala Ardeleană sau pașoptiștii sau unioniștii ori cei care au făcut România Mare să fie tot Occidentul aliat în spatele nostru. Voi, care îmbrățișați uniforma Armatei României, uniforma Marinei Române, cred că aveți datoria să propagați acest sentiment de patriotism, rațional și pozitiv. Avem o țară cu vocație pluriregională. Suntem o țară cu o valență geostrategică atât de diversificată, iar o țară care are cu adevărat influentă, care are și succes economic și încredere în sine, are întotdeauna o armată puternică. Nu există o națiune solidă, fără să aibă o armată puternică și un sistem de securitate națională foarte solid”, a mai transmis liderul NATO.