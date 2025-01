Acidul hialuronic menține ochii lubrifiați și reface umiditatea pierdută

Acidul hialuronic este folosit ca ingredient în unele picături oculare, deoarece contribuie la eliminarea senzației de ochi uscat. Specialiştii spun că acesta este tot mai promovat ca fiind unul dintre cele mai bune tratamente împotriva îmbătrânirii pielii, fiind adesea utilizat drept componentă principală într-o mare varietate de produse de înfrumusețare. Cu toate acestea, multe persoane nu știu că acidul hialuronic are și beneficii pentru ochi. După cum am menționat deja, acidul hialuronic este excelent pentru păstrarea umezelii, iar structura din partea centrală a ochiului, cunoscută sub numele umoare vitroasă, este compusă în principal din această substanță. Ca urmare, produsul face ca ochii să se mențină lubrifiați și reface umiditatea care se pierde. De fapt, un studiu a constatat chiar că acidul hialuronic poate ajuta la reducerea stresului oxidativ din corneele afectate de radiațiile UV.







Acesta este motivul pentru care, atunci când ochii sunt uscați și dureroși, el poate fi util și uneori se recomandă sub formă de picături, în special pentru persoanele mai în vârstă, dar nu numai (deoarece producția de acid hialuronic scade odată cu îmbătrânirea). Deși aplicarea acidului hialuronic direct pe ochi s-a dovedit că reduce simptomele de uscăciune oculară și îmbunătățește sănătatea generală a ochilor, nu este clar dacă suplimentele orale au aceleași efecte.