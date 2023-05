Mărirea buzelor, tehnici și avantaje

O tehnică nechirurgicală o presupune și cea prin care chirurgul plastician prelevează țesut adipos dintr-o altă regiune a corpului persoanei respective, o prelucrează până când devine cât mai pură, după care o va injecta la nivelul buzelor. În timp, însă, efectul de volum al anumitor tehnici de augmentare a buzelor se poate diminua. De aceea, intervenția se va repeta. Altfel, se va apela la alte metode mai de lungă durată.





De asemenea, tot pentru efectul de umplere, unii specialiști în domeniu utilizează un filler dermal pe care îl injectează în buze sau în jurul gurii. Filler-ul are la bază, de obicei, o substanță proprie organismului uman, anume acidul hialuronic. Injectarea de acid hialuronic are avantajul unui control mai bun asupra volumului buzelor și a creșterii lui treptat, poate chiar în cadrul unor ședințe repetate, până la obținerea unui rezultat mulțumitor sub aspect estetic.





Liftingul de buze este o metodă chirurgicală prin care se elimină surplusul de tegument dintre buza superioară și nas, tracționând buzele în sus. Implantul de buze este o altă modalitate chirurgicală de a oferi mai mult volum buzelor. În cadrul ei se efectuează câte o incizie de mici dimensiuni la nivelul colțurilor gurii pe unde se va crea un spațiu necesar pentru implantul respectiv.





Metodele chirurgicale care pot fi folosite au și cea mai mare durată în timp, liftingul sau implantul de buze sunt practic permanente, iar implanturile pot fi și eliminate dacă se dorește acest lucru la un moment dat.





Mărirea buzelor este o intervenție cosmetică efectuată prin metode care pot consta sau nu în anumite procedee chirurgicale. Nechirurgical, pentru mărirea buzelor se injectează diferite materiale, acidul hialuronic fiind unul dintre cele mai utilizate. Iar partea chirurgicală poate presupune tehnici de lifting de buze sau chiar implanturi.