Cearcănele la copii, cauze și simptome

Semnele și simptomele - Simptomul cel mai frecvent ce apare la copii este decolorarea sau pigmentarea neregulată a zonei de sub ochi. În situații rare, se poate dovedi a fi un tip de cancer cunoscut sub numele de neuroblastom, care este o tumoare malignă ce afectează nervii simpatici.





Cauze - Motivele pentru care bebelușii și copiii dezvoltă cearcăne sunt, de regulă, aceleași din care le fac și adulții. Pielea de sub ochi este subțire și sensibilă, astfel încât vasele lor de sânge sunt vizibile mai mult, provocând o decolorare neregulată. Cearcănele de sub ochii bebelușului pot fi cauzate de genetică, de frecarea ochilor sau de oboseală. Ei pot dezvolta și o boală minoră, precum o răceală, gripă sau infecție a urechii. Alte cauze ale cercurilor întunecate sub ochii copilului mai cuprind deshidratarea, sforăitul și rănile, diferite tipuri de alergii (alimentare, latex, detergent, cosmetic, metale, coloranți), eczeme, anemie (în special deficit de fier), privarea de somn sau expunerea excesivă la soare.





Modul de manifestare - Decolorarea pielii în regiunea aflată direct sub ochii copilului de obicei nu este dureroasă, inconfortabilă sau dăunătoare în sine. Dar decolorarea pielii poate fi semn de boală, oboseală sau alergii. Părinții sunt, adeseori, îngrijorați ca acele semne de pe fața copiilor să nu rămână pe măsură ce ei cresc.