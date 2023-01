Simptomele mai puţin cunoscute ale problemelor cu tiroida

Suferiți de probleme cu tiroida? Principalele simptome ale acestei boli sunt mult mai numeroase decât crede lumea. Vă este foarte frig? Vă simțiți mai obosiți decât de obicei, chiar și când dormiți suficient? Vă confruntați în mod frecvent cu schimbări de dispoziție? Mergeți la medic și discutați despre aceste situați, nu le ignorați!Tiroida este o glandă în formă de fluture situată în gât, care produce hormonii ce gestionează anumite procese fundamentale din organism, cum ar fi arderea caloriilor și ritmul cardiac. Potrivit dr. Veronica Tănase, din acest motiv, problemele tiroidiene trebuie diagnosticate și tratate corect, pentru că sunt multe și diverse, deși cea mai cunoscută este hipotiroidismul, adică deficitul de hormoni tiroidieni. În plus, există și alte probleme: gușa, glanda mărită, nodulii, tiroidita, adică inflamația la nivelul tiroidei. Sunt și cazuri mai grave, în care oamenii sunt diagnosticați cu cancer tiroidian. Cert este că, atunci când suferă de simptome ale problemelor tiroidiene, o persoană poate experimenta atât semne fizice, cât și psihice.„Astfel, bolnavul cu hipotiroidism va avea o greutate corporală crescută și poate suferi, în plus, şi de depresie. Toate acestea în condiţiile în care tiroida joacă un rol foarte important în reglarea nivelului de energie al organismului. Prin urmare, oboseala este adesea un semn că ceva nu este în regulă. Pe scurt, o persoană care are probleme cu tiroida se poate simți mult mai obosită, chiar dacă doarme 8-10 ore. Totodată, creșterea sau scăderea în greutate reprezintă o problemă, mai ales că glanda tiroidă este responsabilă de reglarea ratei metabolismului, care este procesul prin care organismul arde caloriile. Prin urmare, atunci când există o variație a greutății corporale, este nevoie de o evaluare a tiroidei. În acelaşi timp, creșterea bruscă în greutate poate fi un semn de hipotiroidism, care apare atunci când glanda nu produce suficient hormon”, a explicat medicul.Dacă există o scădere în greutate, aceasta ar putea indica hipertiroidismul, adică o producție excesivă. De asemenea, când există un disconfort în corp, este normal să apară suișuri și coborâșuri emoționale. Reţineţi şi că tulburările pot provoca de la o sensibilitate generală mai mare la depresie, anxietate și stres. Afecțiunile frecvente ale mușchilor, articulațiilor și tendoanelor pot fi un simptom al unei tulburări hormonale tiroidiene. Totuși, acesta nu este un simptom frecvent, așadar trebuie să luați în considerare și alte semne. De exemplu, dezechilibrul hormonilor tiroidieni poate face ca femeia să aibă probleme de concepție, precum și modificări ale ciclului menstrual. Mai rar, se poate întâmpla şi să nu simtă nici dorința sexuală. Mâinile sau picioarele reci sunt adesea un alt indiciu al problemelor tiroidiene. De pildă, când pielea, părul și unghiile arată rău, ceva nu este în regulă. Pielea uscată, problemele cu căderea părului și unghiile crăpate sunt semne comune ale hipotiroidismului. Din păcate, aceste simptome se agravează treptat și necesită tratament pentru a evita cronicizarea.