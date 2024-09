Anemia feriprivă poate fi de vină pentru starea de oboseală

Fiecare organ sau țesut al organismului uman are nevoie de oxigen pentru a putea funcționa normal. Celulele roșii (eritrocitele) sunt cele care transportă oxigenul din plămâni în tot corpul. Atunci când se instalează anemia, indiferent de ce tip este vorba, corpul nu mai are suficiente globule roșii, iar calitatea hemoglobinei din sânge nu este cea optimă.Anemia feriprivă sau carența de fier este o afecțiune hematologică care apare, așa cum îi spune și numele, în momentul în care aveți deficit de fier. Vă simțiți obosit, slăbit sau aveți tulburări de respirație, deoarece aveți nevoie de fier pentru producerea de hemoglobină, proteina care ajută celulele roșii din sânge (eritrocite) să transporte oxigenul prin corp. Potrivit dr. Ionica Ciortan, fierul din alimente este absorbit prin celule care se regăsesc la nivelul tractului gastrointestinal. Organismul nu reține decât o cantitate foarte mică de fier ingerat, din hrană. Odată absorbit, el este eliberat în sânge, unde o proteină numită transferină se atașează de el și îl transmite către ficat.„Fierul este stocat în ficat sub formă de feritină și eliberat în cantități suficiente pentru a produce noi celule roșii în măduva spinării. Când celulele roșii nu mai pot funcționa, ele sunt reabsorbite de splină. Ca urmare, fierul din aceste celule uzate poate fi reciclat de organism. În ceea ce priveşte cantitatea de fier necesară fiecărui organism, aceasta depinde de vârstă și sex”, a explicat medicul. Specialistul a precizat că anemia feriprivă poate avea cauze multiple. Totodată, există mai multe categorii de persoane care prezintă un risc ridicat de a pierde fier sau de a nu-l putea asimila. Iată care sunt acestea: femei în timpul menstruației, mai ales dacă aceasta este abundentă; femei însărcinate, cele care alăptează sau care au născut recent; persoane care au suferit o intervenție chirurgicală majoră sau o traumă psihică; persoane care au o afecțiune gastrointestinală: boala celiacă, boala Crohn, boli - inflamatorii intestinale cum sunt colitele ulcerative, ulcerul peptic; persoane care au suferit proceduri bariatrice. De asemenea, sunt afectaţi şi vegetarienii sau alte persoane care au o dietă care nu include alimente bogate în fier (fierul din alimente vegetale, chiar și din acelea care conțin mult fier, nu este absorbit la fel de bine ca fierul provenit din carnea de pui sau de pește, de exemplu). Simptomele anemiei feriprive pot fi adesea confundate cu ale altor afecțiuni. Prin urmare, este foarte important să consultați un medic specialist care să pună un diagnostic corect și să vă recomande tratamentul adecvat.Iată care sunt principalele semne și simptome ale acestui tip de anemie: stare de oboseală, slăbiciune, scădere a rezistenței la efort; lipsa poftei de mâncare și a energiei; paloare sau aspect galben al pielii; cefalee (dureri de cap); unghii fragile; piele uscată; dificultăți de respirație; amețeală; ritm cardiac crescut; dureri în zona pieptului; senzația de picioare și mâini reci; căderea părului etc.Ca și în cazul altor tipuri de anemii, anemia feriprivă poate avea forme ușoare sau severe. Printre cele mai comune complicații ale anemiei feriprive sunt: probleme cardiace - anemia feriprivă poate determnina tulburări de ritm cardiac. Inima trebuie să pompeze mai mult sânge pentru a compensa deficitul de oxigen transportat prin sânge, iar acest lucru poate duce la mărirea inimii sau la insuficiență cardiacă. În cazul femeilor însărcinate, anemia feriprivă netratată este asociată cu naștere prematură, avort spontan sau nașterea unor bebeluși subponderali. În acelaşi timp, în cazul copiilor, deficiența severă de fier poate duce la anemie și la întârzierea procesului de creștere. În plus, aceasta este asociată și cu un risc mai mare de infecții, malformații congenitale, tulburări cognitive, depresie.