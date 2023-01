Atenţie! Depresia postnatală se poate manifesta la orice femeie

Direcția de Sănătate Publică Județeană (DSPJ) Constanța a desfășurat, de curând, campania cu tema „Sănătatea mintală - parte integrantă și esențială a sănătății!”. Specialiştii susţin că nașterea unui copil vine cu bucurie, dar și stres pentru părinți, multe mămici confruntându-se cu provocări mai grave pentru sănătatea lor mentală. Astfel, la nivel global, una din zece femei suferă de depresie postnatală şi în primul an după naștere, una din o mie de femei dezvoltă o afecțiune mai gravă numită psihoză postpartum. Din păcate, aceste afectări trec de multe ori neobservate în stadii incipiente, iar fără un tratament adecvat pot avea consecințe negative, atât pentru mamă, cât și pentru copil.În acest context, scopul campaniei a fost de creștere a nivelului de informare și conștientizare a gravidelor privind problematica sănătății mintale. Activitățile din cadrul campaniei și-au propus să informeze populația feminină (în special gravidele) privind importanța identificării și intervenției timpurii în cazul tulburărilor mintale, să facilitezeconştientizarea şi promovarea unei mai bune înţelegeri a impactului tulburărilor mintale asupra vieţii oamenilor, precum și creșterea accesului la informații pentru îmbunătățirea îngrijirilor și înlăturarea stigmatizării femeilor cu tulburări mintale.Astfel, simptome precum tristețe, plâns facil, agitație față de bebeluș sau cei din jur, lipsă de energie și oboseală tot timpul, probleme de somn, gânduri negative, sentimente de vinovăție, deznădejde sau senzația că i se poate întâmpla ceva rău copilului pot apărea oricând în timpul sarcinii sau în primul an după naștere. Uneori, depresia mamei s-a observat a fi asociată cu semnele timpurii de vulnerabilitate sau temperament dificil al copilului, agresivitate și emoționalitate crescute, răspuns la stres care funcționează mai slab etc.