Cartofii cruzi combinați cu lămâie ajută la îndepărtarea petelor de pe față

În prezent, există o mare varietate de produse care promit să îndepărteze petele de pe suprafața pielii, iar printre acestea se numără și masca de față cu cartofi cruzi. Cunoscut în mod popular drept regele legumelor, cartoful este un ingredient des întâlnit în gastronomie, însă are și beneficii pentru piele dacă este aplicat extern. Toate acestea în condițiile în care pielea este zilnic expusă la o serie de factori nocivi, care pot duce la hiperpigmentare, la întunecarea sau la o nuanță neuniformă a pielii. Așa că, dacă sunteți în căutare de ceva natural pentru a vă îngriji pielea, cartofii sunt o modalitate ieftină și la îndemână. Puteți folosi o mască lămâie și cartofi, pentru care aveți nevoie de un singur cartof și sucul unei jumătăți de lămâie. Specialiștii spun că se amestecă un cartof ras pe răzătoarea mică și sucul unei jumătăți de lămâie, până când sucul este absorbit de cartof. Aplicați această mască pe fața curățată în prealabil, lăsați-o să acționeze timp de 20 de minute, apoi îndepărtați-o cu un șervețel și clătiți cu apă rece. Veți vedea că sucul de cartof, care conține cantități mari de vitamina C, hrănește pielea în profunzime, menținând-o hidratată pe perioade îndelungate. Rețineți, însă, că masca trebuie să stea minimum 15 minute pe ten pentru a acționa la capacitate maximă. Cartoful are abilitatea de a deschide nuanța pielii, decolorând petele de pe față și corp și uniformizând nuanța tenului.