Castraveții au un efect moderat asupra tensiunii arteriale

Castraveții sunt bogați în substanțe nutritive, dar unul dintre cele mai mari merite ale lor este acela că hidratează organismul, datorită conținutului mare de apă. Totodată, aceste legume sunt sărace din punct de vedere caloric, însă reprezintă o sursă de vitamina A, vitamina C, vitamine B, acid folic, calciu, magneziu, fier, potasiu, zinc și siliciu. În același timp, castraveții conțin și antioxidanți, fibre și enzime care stabilizează și îmbunătățesc procesul digestiv. Atenție, însă, la spălarea fructelor și legumelor, care sunt stropite cu diferite substanțe înainte și după ce sunt culese.Așadar, este necesar să spălați adecvat și castraveții - fie că îi mâncați cu coajă, fie că o dați jos. Potrivit specialiștilor, conținutul de apă din castraveți are rol antioxidant, diuretic și hidratant. Dacă mâncați un castravete mediu, e ca și cum ați bea jumătate de pahar cu apă. Tot acest lichid vă va curăța rinichii și vezica urinară, va preveni formarea pietrelor la rinichi și apariția infecțiilor urinare. De asemenea, castraveții echilibrează nivelul glicemiei și simulează producția de insulină. De precizat că ei au un efect moderat și asupra tensiunii arteriale, pe care o pot menține în limite normale. Nu în ultimul rând, castravetele are și efect antiseptic, în special pentru cavitatea bucală și tractul digestiv, unde elimină bacteriile dăunătoare. Dacă ați mâncat ceapă sau usturoi, mâncați și un castravete apoi, fiindcă va elimina parțial mirosul neplăcut.