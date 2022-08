Castraveții și avocado vă mențin tenul hidratat și luminos

Conținutul său de grăsimi sănătoase contribuie la hidratarea pielii. În plus, uleiul de avocado poate îmbunătăți aspectul pielii uscate, deteriorate sau crăpate. La rândul său, uleiul de in conține acizi grași esențiali care au un efect pozitiv asupra pielii uscate și predispuse la riduri. De asemenea, coaja de măr este ideală pentru a curăța pielea. În plus, o puteți folosi de parcă ar fi un șervețel demachiant. Apoi, clătiți-vă fața cu apă, astfel încât să nu fie lipicioasă. Și castravetele conține multă apă și este foarte revigorant, perfect pentru fața sau pleoapele umflate. În plus, are un efect calmant asupra iritațiilor pielii și reduce inflamația.

Pentru a vă menține tenul hidratat și luminos, precum și pentru a evita semnele premature ale îmbătrânirii, este necesar să îi oferiți pielii îngrijirea corespunzătoare. Pentru un aspect cât mai plăcut este nevoie, în plus, să lăsați deoparte practicile dăunătoare, precum alcoolul și tutunul, stilul de viață sedentar sau consumul regulat de junk food. Medicii vă recomandă anumite alimente cu proprietăți antioxidante. De exemplu, avocado este un fruct căruia i se atribuie proprietăți benefice, nu doar în alimentație, ci și în cosmetică. Unele studii asociază consumul de avocado cu o calitate îmbunătățită a dietei, aportul de nutrienți benefici și riscul redus de sindrom metabolic. Totodată, utilizarea pulpei de avocado ca mască facială este celebră.