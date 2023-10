Ceaiul de soc, recomandat pentru răceală și gripă

Ceaiul de soc este unul dintre cele mai cunoscute și folosite ceaiuri de plante, datorită beneficiilor sale cunoscute de milenii, dar și a gustului plăcut, spre deosebire de alte ceaiuri din plante. În mod tradițional, acesta este recomandat pentru răceală și gripă, chiar de la primele semne. Mai multe studii realizate în ultimii ani, dar pe grupuri mici de pacienți, au indicat că socul, sub formă de ceai, sirop sau comprimate ori combinat cu echinaceea poate reduce simptomele de răceală și gripă. Totuși, nu s-a putut demonstra că poate să și prevină aceste simptome. Specialiştii spun că tradiția consideră că printre beneficiile ceaiului de soc ar fi calmarea tusei, iritației căilor respiratorii, durerilor de cap și de gât.Cercetările de specialitate nu au putut dovedi concludent, însă, până acum, că simptomele de tuse pot fi ameliorate de ceaiul de soc. Un efect mai sigur atestat este cel sudorific: consumul băuturii poate să provoace transpirație abundentă și astfel se reduce febra. Până în acest moment, studii pe animale au arătat că socul dă rezultate bune în tratarea virozelor respiratorii. Cu toate acestea, sunt necesare mai multe cercetări dat fiind faptul că, de pildă, concluzia potrivit căreia consumul de ceai de soc ar reduce simptomele gripei cu patru zile a fost infirmată de un studiu realizat ulterior. De asemenea, printre beneficii este şi acela de a reduce simptomele resimțite după zboruri lungi și similare celor ale răcelii și gripei. În plus, ceaiul ajută și la constipație și, în general, are diverse beneficii asociate cu digestia, stimularea sistemului imunitar și reducerea riscului de boli cronice.