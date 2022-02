Diabetul zaharat

Gușa tiroidiană

Boala Addison

Acromegalia

Nanism hipofizar

Problemele endocrinologice devin tot mai comune pe măsură ce modul de viața devine tot mai artificial. Din fericire, cele mai comune probleme endocrinologice au tratamente care le pot menține sub control, iar accesul la un medic endocrinolog nu este o problemă, indiferent de zona în care locuiești. Iată care sunt cele mai comune probleme endocrinologice pentru care trebuie să ții legătura cu medicul tău.Diabetul zaharat este o afecțiune care provoacă o tulburare a metabolismului carbohidraților care duce la creșterea nivelului de glucoză din sânge. Tulburarea metabolismului carbohidraților apare din cauza unei cantități insuficiente de insulină. Când pancreasul afectat nu produce insulină, deficitul absolut de insulină se numește diabet de tip I. Când produce o cantitate insuficientă de insulină, un deficit relativ de insulină se numește diabet de tip II. Predispoziția genetică joacă un rol critic în apariția ambelor tipuri de diabet. Dar cel mai frecvent alimentația excesivă și obezitatea determină apariția diabetului de tip II. Principalele simptome ale diabetului zaharat includ pierderea în greutate, răni care se vindecă prost, urinare frecventă, pierderea capacității de muncă, senzație de oboseală, pierderea forței sexuale, tulburări menstruale, sete excesivă, mâncărime în jurul organelor genitale.Gușa tiroidiană este cea mai frecventă tulburare endocrină. Se caracterizează printr-o mărire a tiroidei în timpul producției normale de hormoni. Există două tipuri de gușă. Gușa difuză, care este o mărire a întregii glande tiroide și creșterea producției de hormoni tiroidieni. Cu timpul, gusa se poate dezvolta intr-un nodul, crescand astfel riscul de a dezvolta cancer. Gusa vernaculară, care este o marire a tiroidei generată de deficitul de iod si alte microelemente. Poate fi legată și de o creștere a cererii organismului de hormoni tiroidieni în anumite perioade ale vieții precum adolescența sau sarcina. Principalul simptom al gușii tiroidiene este o tiroidă mărită care provoacă răgușeală, dificultăți de respirație, pierdere în greutate, oboseală, slăbiciune, paloarea pielii, xerodermie, palme și pleoape umflate și modificări ale vocii.Boala Addison este o afecțiune cronică, care se dezvoltă ca urmare a distrugerii sau disfuncției funcțiilor hormonale. Corpurile suprarenale produc anumite tipuri de hormoni: cortizol, aldosteron, androgeni și estrogeni, care participă la metabolismul carbohidraților, grăsimilor, proteinelor, apei și electroliților. Dacă apare un dezechilibru hormonal, întreaga activitate metabolică este perturbată. Cauzele posibile ale bolii includ tulburarea glandelor suprarenale autoimune, răspunsul anticorpilor la cortexul suprarenal, factori genetici, anumite medicamente, terapie radiologică, infecții, traumatisme, intervenții chirurgicale și tulburări de circulație a sângelui. Simptomele bolii cronice Addison includ modificări ale pielii și ale membranei mucoase, slăbiciune, oboseală, apetit scăzut, vigoare sexuală redusă, scădere în greutate, disfuncție digestivă și vertij.Acromegalia (cunoscută și sub numele de gigantism hipofizar) este o tulburare endocrină cauzată de un adenom non-malign în glanda pituitară anterioară (hipofiză), care este responsabil pentru o varietate de hormoni care determină creșterea, dezvoltarea, pubertatea, funcția de reproducere și alăptarea. Simptomele acromegaliei sunt împărțite în externe și interne. Simptomele externe includ mărirea palmelor, picioarelor, maxilarului inferior, limbii și pielea groasă a feței acoperită cu riduri. Simptomele interne includ oboseală, somnolență, dureri de cap, o glanda tiroidă mărită, dureri articulare, reducerea vederii și toleranță redusă la glucoză.Nanismul hipofizar (microplazie) este o tulburare endocrină caracterizată prin scăderea sau întreruperea creșterii corpului și formarea neregulată a organismului din cauza secreției unei cantități scăzute de hormon de creștere în hipofiză. Hormonii de creștere stimulează dezvoltarea oaselor, cartilajelor și țesuturilor moi. Principalele simptome ale acestei boli includ o întârziere în creștere și dezvoltare, slăbiciune musculară, înălțime scăzută, supraponderalitate, anomalii ale scheletului și organe interne mici. Nanismul hipofizar se dezvoltă din cauza lipsei hormonului de creștere (din cauza traumatismelor travaliului, infecțiilor sistemului nervos, incestului), a displaziei glandei pituitare (congenitală sau dezvoltată după o intervenție chirurgicală) și a traumelor sau tumorilor cerebrale.Dacă ai una dintre aceste probleme de sănătate sau orice altă boală a sistemului endocrin, trebuie să știi că de cele mai multe ori vei avea un drum lung de parcurs până la vindecare sau pentru a menține simptomele sub control, iar medicul endocrinolog joaca un rol esențial în acest sens, el fiind cel care va ști cum să te ajute și cum să ajusteze tratamentele ori de câte ori este nevoie.