6 lucruri uimitoare pe care nu le știai despre deodorantul tău

Folosești deodorantul/antiperspirantul zilnic, nu-i așa? Ce lucruri știi despre acesta?Multe dintre produsele pe care le folosim zilnic pentru igiena noastră, au lucruri uimitoare de ”spus”, dincolo de ceea ce noi știm despre ele.Dacă despre deodorant B știm că ne protejează împotriva transpirației, iată că mai sunt și multe alte lucruri uimtoare de aflat despre acest produs.Primul deodorant a apărut în anul 1888Potrivit New York Times, cei care au inventat arta ”îmbăierii parfumate” sunt egiptenii. Ei prețuiau multe plantele și făceau tot felul de mix-uri între acestea, pe care le aplicau ulterior la subraț.Egiptenii foloseau scorțișoara pentru a scăpa de mirosul neplăcut al transpirației.Primul deodorant denimit ”Mum” a apărut în anul 1888 iar primul antiperspirant, a fost lansat abia după 15 ani mai târziu, sub denumirea de ”Everdry”.Substanțele pe care acesta le conținea erau atât de puternice încât după câteva ore de la utilizare, acestea făceau găuri în îmbrăcăminte. Astfel că antiperspirantele au fost catalogate drept medicamente.Antiperspirantele nu blochează de tot transpirația.Administrația pentru medicamente și alimente din America (FDA) a impus multe restricții referitoare la folosirea sarurilor de aluminiu din antiperspirante. Acestea erau responsabile cu blocarea activității glandelor sudoripare.Astfel că un antiperspirant trebuie să reducă transpirația cu doar 20% sau maxim 30% pentru cele ultra puternice.Deodorantele elimină bacteriileDeodorantele conțin substanțe cu proprietăți antibacteriene pentru că, în realitate nu transpirația are un miros neplăcut cu bacteriile care se acumulează din cauza umidității excesive.Astfel că deodorantele Borotalco de la Supermercato.ro nu doar că țin transpirația sub control dar te și protejează de apariția bacteriilor.Nu toți oamenii au nevoie de deodorantCu toate că peste tot ni se spune că nu poți ieși din casă fără să fi folosit înainte un deodorante, de fapt, nu avem cu toții nevoie de el.Pentru că fiecare om este diferit iar corpul reacționează în mod diferit, unele persoane sunt mai puțin predispuse la apariția mirosului neplăcut, datorită unei anumite gene denumit ABCC11 care favorizează înmulțirea bacteriilor.Deodorantul trebuie schimbat o dată la 6 luniPotrivit specialiștilor care studiază corpul uman și efectele anumitor produse, au ajuns la concluzia că putem deveni ”imuni” la deodorant dacă îl folosim timp îndelungat.Practic corpul nostru se obișnuitește cu ingredientele folosite în acel deodorant și reactivează activitatea glandelor sudoripare.Nu trebuie să folosim deodorante în funcție de sexCu toate că în magazine găsim produse destinate femeilor dar și bărbaților, conform anumitor studii efectuate, de fapt acestea conțin aceleași ingrediente.Singura diferență între ele este dată de mirosul lor floral pentru femei, spre exemplu.Însă orice femeie se poate folosi de un deodorant care este pentru bărbați sau viceversa, atât timp cât este în regulă cu mirosul produslui.Există inclusiv deodorante unisex, pe care le poți folosi cu încredere indiferent de sex.