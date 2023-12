Coaja de citrice, folosită în bucătărie, poate fi periculoasă

Medicii recomandă consumul de citrice, care este foarte benefic pentru sănătate, având efecte pozitive în primul rând asupra sistemului imunitar și cardiovascular. Citricele protejează, de asemenea, organele și țesuturile.Coaja de citrice conține foarte multe substanțe nutritive, precum vitamina C, tiamina, niacina, folat, vitaminele B5, B6 și A, fier, magneziu, potasiu, fosfor, zinc, cupru și seleniu. Cu toate acestea, specialiștii ne spun că este indicat ca aceasta să nu fie consumată deoarece poate conține pesticide și alte substanțe dăunătoare.Multe dintre substanțele găsite în coaja citricelor sunt încadrate în categoria substanțelor periculoase. Acestea cresc riscul de cancer, afectează organele interne, produc dereglări hormonale și afectează sistemul nervos. Cele mai periculoase pesticide găsite în citrice au fost imazalilul, carbofuranul, methidathionul, fenthionul, diazinonul și dimethoate.Chiar dacă obișnuiești să folosești coaja de lămâie, de exemplu, pentru a da un plus de aromă unui desert pe care-l prepari în casă, mai bine ai renunța. Potrivit specialiștilor de la Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România, aceasta este toxică și nu ar trebui consumată. În plus, fructele trebuie spălate foarte bine înainte de a fi consumate.Mai exact, citricele pot fi tratate cu pesticide, dintre care cele mai periculoase sunt imazalil, pirimetanil și procloraz. Acestea sunt substanțe care pot afecta ficatul, rinichii și sistemul nervos central, pot cauza grave tulburări digestive, de aceea este indicat fie să renunți la coaja de lămâie, fie să le speli foarte bine înainte de a le folosi în bucătărie.Mai mult, Thiabendazol – Imazalil sau E233 care acoperă coaja citricelor, este folosită pentru combaterea bolilor plantelor, având acțiune fungicidă periculoasă pentru oameni.